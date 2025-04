Fonte: IPA Gaia Gozzi

Molti artisti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo sono riusciti a lasciare il segno con i loro brani in gara che si sono velocemente trasformati in delle hit di successo. Tra le canzoni più ascoltate del momento anche Chiamo io chiami tu di Gaia Gozzi. L’ex cantante di Amici ha riscosso, infatti, grande successo dopo l’ultima edizione della kermesse canora però, come spesso accade, i periodi più fruttuosi a livello lavorativo sono collegati anche a momenti di grande stress.

La cantante ha rivelato di recente sui suoi canali social ufficiali di soffrire di acne, mostrandosi senza filtri in un video che inneggia alla body positivity.

Gaia, il video senza filtri

Gaia Gozzi ha ottenuto un grande successo con la sua Chiamo io chiami tu, in gara al Festival di Sanremo 2025, anche grazie alla coreografia che accompagna le sue esibizioni, curata dal coreografo Carlos Diaz Gandia.

Ma, di recente, la cantante ha svelato come ha reagito il suo corpo a questo momento molto intenso a livello lavorativo, svelando senza paura il suo volto colpito dall’acne: “Reality check. Il nostro corpo è il nostro universo, risponde agli stimoli esterni ma soprattutto a quelli interni. Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua”.

L’artista ha voluto condividere quest’immagine molto naturale di sé, lanciando un messaggio di accettazione a tutte le donne: “Non mi era mai capitato di vedermi in questo modo, ammetto che inizialmente ho pensato di coprire, truccare, evitare il confronto ma non credo sia la soluzione e soprattutto non è da me. Essere in connessione con me stessa significa anche abbracciare questo periodo, cercare di comprendere cosa la mia pelle stia cercando di dirmi e avere pazienza”.

Gaia Gozzi ha rivelato di non aver colto alcuni segnali che il suo stesso corpo le stava inviando: “Nella velocità della vita di tutti i giorni, presi da obiettivi e sogni, mi è capitato di trascurare alcuni segnali d’allarme e non voglio che questo sia il mio approccio verso me stessa, verso il mio Universo, il mio corpo”.

Gaia, periodo di pausa

Gaia Gozzi si è raccontata con grande sincerità sui social, svelando di stare vivendo un periodo complicato a livello di salute, visto che lo stress le ha portato un importante sfogo di acne. La cantante ha scelto, quindi, di prendersi una pausa per ascoltare le esigenze del suo corpo: “Questo non significa per me essere estremi e sparire nel nulla, ma convivere con questo processo di guarigione, guidata da professionisti ineccepibili e un Team comprensivo e continuare a portare la mia musica ovunque anche con una pelle che pare gli strawberry fields dei Beatles”.

L’artista ha scelto di essere del tutto sincera con i suoi ammiratori, aprendo il suo cuore e superando qualsiasi timidezza riguardo l’eventualità di mostrare la sua pelle completamente senza trucco: “Ci tenevo a dirvelo, un po’ per esorcizzare la mia timidezza a riguardo e un po’ per normalizzare e raccontare tutta me stessa perché alla fine la vita è un grande ossimoro in cui riescono a convivere la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontana da tutto e tutti. Se il corpo chiama, devo per forza rispondere”.