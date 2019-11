Gabriel Garko replica ai gossip su Gabriele Rossi: “Dobbiamo superare le barriere”

editato in: da

Gabriel Garko torna a confidarsi sulle pagine di Chi e a parlare della sua vita privata. Lo fa per rispondere a chi, ormai da diverso tempo, gli chiede chi sia il suo amore misterioso. L’attore non ha mai nascosto le sue relazioni passate, soprattutto quelle più importanti prima con Eva Grimaldi, poi con Adua Del Vesco.

Oggi però ha scelto di proteggere la sua privacy, decidendo di non rivelare al mondo chi è la persona di chi si è innamorato. Qualche tempo fa il re delle fiction aveva svelato sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini di sognare le nozze e una famiglia con una persona che era riuscita a rubargli il cuore.

Da allora sono trascorsi mesi, fra i gossip sul matrimonio segreto (a causa di una fede) e i dubbi sul legame con Gabriele Rossi, ma Gabriel non ha mai confessato nulla, continuando a proteggere la sua love story da occhi indiscreti.

“Sarà un’utopia – ha detto al settimanale Chi -, ma sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno. Non riesco più a tollerare chi punta il dito – ha aggiunto Gabriel -, chi giudica, chi vuole dare un nome a tutto e a tutti, e non voglio più sentire parlare di normalità”.

“Quasi venti anni fa – ha dichiarato Garko – vestivo i panni di Ernesto, un ragazzo gay malato terminale di Aids. Accettai, oltre che per il piacere di lavorare con Ferzan, anche per una forma di lotta contro i pregiudizi dettati dal bigottismo. Era il 2001 e a volte ho come l’impressione che non sia cambiato nulla”.

Gabriel si è poi rivolto a chi chiede di sapere con chi trascorra il suo tempo. “I più bigotti vorrebbero una risposta chiara da me? – ha concluso -. Ho faticato così tanto per riprendere in mano la mia vita che ora, anziché andare avanti, per compiacere i benpensanti dovrei tornare indietro? No, grazie”.

Le dichiarazioni di Garko, come prevedibile, non sono riuscite a chiarire la situazione sentimentale dell’attore e i gossip sul legame con Gabriele Rossi. Per i fan le parole del re delle fiction continuano ad alimentare dubbi e creano ancora più confusione.