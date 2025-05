Fiorello potrebbe tornare in Rai a condurre un programma: l’indiscrezione

Fonte: IPA Fiorello

Fiorello potrebbe farsi un regalo di compleanno speciale, condividendolo con tutti i suoi fan. Secondo insistenti rumor, il celebre showman siciliano starebbe preparando un clamoroso ritorno in radio proprio nel giorno del suo 65esimo compleanno, il prossimo 16 maggio.

L’idea di riascoltare la sua voce su Rai Radio2, a quasi un anno dall’ultima volta, ha già acceso l’entusiasmo dei fan, in attesa di conferme ufficiali.

Fiorello torna in radio? Tutto sul possibile ritorno su Rai Radio2 il 16 maggio

La notizia arriva inaspettata e riporterebbe Fiorello là dove iniziò la sua leggenda: dietro a un microfono radiofonico. Secondo Adnkronos, Fiorello sarebbe pronto a tornare su Rai Radio2 nella fascia oraria che fu del suo storico Viva Radio2, ovvero nel primo pomeriggio.

I rumor parlano di un debutto fissato proprio per il 16 maggio, con un annuncio a sorpresa poche ore prima della diretta. Sarebbe un rientro in grande stile, nella stessa fascia che a metà anni 2000 lo consacrò come fenomeno radiofonico nazionale.

Il ritorno di Fiorello su Radio2: fascia oraria, data e cosa sappiamo finora

Questa nuova avventura radiofonica è avvolta dal mistero per quanto riguarda durata e squadra. Non è chiaro se il ritorno on air sarà un semplice assaggio di qualcosa di più ampio in arrivo in autunno, oppure se lo show proseguirà per alcune settimane fino alla pausa estiva. In Rai, specialmente in via Asiago, sede di Radio2, bocche cucite su possibili partner o ospiti pronti ad affiancare Fiorello.

Radio2 Extra: il misterioso nuovo programma di Fiorello in arrivo

L’unico indizio emerso è un titolo provvisorio, Radio2 Extra, che circola dietro le quinte ma senza alcuna conferma ufficiale. Dopo la chiusura di Viva Rai2! lo scorso anno, suo ultimo impegno in Rai, questo possibile comeback estivo alimenta ancor di più la curiosità del pubblico.

Viva Radio2: perché il ritorno alla storica fascia pomeridiana sarebbe speciale

Dal 2001 al 2008 Fiorello dominò quella fascia con Viva Radio2, l’irriverente varietà radiofonico condotto insieme al fidato Marco Baldini, divenuto un fenomeno mediatico senza precedenti. Quel programma amatissimo rilanciò gli ascolti della radio pubblica, mettendo in luce il talento di Fiorello come imitatore, cantante e intrattenitore, tanto da essere ricordato ancora oggi come uno show “leggendario” che ha segnato un’epoca. Tornare ad animare quella fascia oraria avrebbe dunque per lui un forte valore simbolico.

Fiorello e Rai: una storia di successi tra radio, tv e varietà

La carriera di Fiorello è da sempre intrecciata con la Rai e costellata di trionfi. Dopo l’exploit di Viva Radio2 in radio, lo showman ha conquistato anche il pubblico televisivo con celebri varietà in prima serata, imponendosi come uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Più di recente, con Viva Rai2! su Rai2, ha macinato ascolti record per due stagioni mattutine, riscuotendo consensi unanimi. Dopo la seconda edizione di Viva Rai2! la scorsa primavera, Fiorello si è preso una pausa dalle scene.

Proprio per questo l’ipotesi di riascoltarlo presto in diretta radiofonica rende l’attesa elettrizzante. I fan pregustano il momento in cui la sua voce tornerà a risuonare nell’etere, magari per festeggiare insieme a lui il compleanno. Basterà aspettare fino al 16 maggio per scoprire se Fiorello spegnerà 65 candeline in diretta, regalando a tutti un pomeriggio di allegria on air.