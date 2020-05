Fernanda Lessa ricorda il figlio scomparso su Instagram: “Auguri mio angioletto”

editato in: da

Fernanda Lessa: “L’alcol mi ha fottuto la vita. L’amore me l’ha restituita”

Fernanda Lessa ricorda il figlio scomparso su Instagram e il terribile lutto vissuto vent’anni fa quando morì Joaquim. Il piccolo si spense poche settimane dopo la nascita a causa di una malattia congenita. Un dolore enorme per la modella brasiliana che non ha mai dimenticato quei momenti difficili e quel neonato che ha potuto stringere solo per pochissimo tempo fra le sue braccia.

Nel giorno del suo compleanno, Fernanda ha voluto ricordare il figlio su Instagram. “Auguri mio angioletto Joaquim – ha scritto la Lessa, postando una foto con il pancione in cui sorride, felice – per i suoi 20 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000”.

Fernanda Lessa era all’ottavo mese di gravidanza quando scoprì che Joaquim aveva una malformazione cardiaca. Dopo la nascita il neonato subì un’operazione, ma dopo due settimane in terapia intensiva morì, lasciando un enorme vuoto nel cuore della sua mamma. I medici diagnosticarono al bambino una malattia genetica trasmessa, senza saperlo, dalla Lessa.

“Sono nata con una vena in più, una patologia congenita grave – aveva raccontato lei poco prima di partecipare al Grande Fratello Vip -. Ho provato rabbia, odiavo tutti”. Un dolore che Fernanda ha svelato anche nel corso di una toccante intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa. “Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli – aveva svelato a Silvia Toffanin -. Quando è morto l’ho ripreso e l’ho sentito come un pezzo di ghiaccio. Oggi è il mio angioletto perché mi ha salvato la vita. Non sapevo di avere anche io un difetto cardiaco, non sarei arrivata a trent’anni”.

Fernanda non ha mai dimenticato Joaquim e le circostanze tragiche che hanno portato alla morte del piccolo. In seguito la Lessa è diventata mamma di altre due bambine: Lua Clara e Ira Marie, arrivate rispettivamente 2007 e nel 2008, frutto del suo legame con Boosta. La vita della modella, come ha raccontato lei stessa più volte, è stata segnata da grandi dolori e da una battaglia contro la dipendenza dall’alcol che ha vinto anche grazie all’aiuto di Luca Zocchi, suo attuale marito.