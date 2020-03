Chi è Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa

editato in: da

Luca Zocchi è il marito della showgirl, modella e dj Fernanda Lessa, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La coppia si è unita in matrimonio il 14 aprile 2017. Cosa sappiamo di lui? Prima di tutto che è 7 anni più giovane della consorte essendo nato nel luglio 1984 (la Lessa è invece classe ’77 e spegnerà 43 candeline il prossimo 15 aprile).

Luca Zocchi, tornato in Italia dopo aver vissuto diversi anni ad Amsterdam, lavora nel campo dell’organizzazione di eventi. Proprio nel corso di uno di essi ha conosciuto la Lessa, che era invece presente come ospite.

La coppia ha raccontato questo momento speciale nel corso di un’ospitata a Domenica Live. Nello studio di Barbara D’Urso hanno parlato di un vero e proprio colpo di fulmine. Luca Zocchi, ricordando il primo incontro con la modella brasiliana, ha confessato di averla trovata subito bellissimo.

Dal canto suo, la Lessa ha rivelato di aver capito fin dall’inizio che lui – ai tempi legato a un’altra donna – sarebbe stato l’uomo della sua vita. Così ha preso il via una storia d’amore che ha cambiato in meglio la vita della bellissima brasiliana, mamma di due figlie frutto dell’amore con il tastierista Davide Dileo (in arte Boosta), frontman dei Subsonica.

Tornando a Luca Zocchi, ricordiamo che, grazie al profilo Instagram @tokishoppa, si possono scoprire tante cose sulla sua vita. Il marito di Fernanda Lessa condivide diversi scatti dedicati alle sue passioni, tra le quali è possibile citare il golf e le moto.

Sul profilo social di Zocchi non mancano ovviamente le foto dell’amatissima moglie (si tratta di scatti in studio, ma anche di istantanee della loro vita di coppia, quotidianità allietata dalla presenza di un cane di nome Ozzy).

Luca Zocchi – che ha sposato Fernanda Lessa con una cerimonia che si è svolta nel Comune di Cumiana, sua città d’origine in provincia di Torino – ha più volte commentato le vicende vissute dalla moglie all’interno della casa di Cinecittà, prendendo per esempio le sue difese a seguito dell’acceso alterco con Antonella Elia. Non potrebbe essere altrimenti data la solidità del loro amore, che ha permesso a Fernanda Lessa di tornare a essere serena dopo diversi anni non certo facili.