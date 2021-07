Felberbaum e De Rossi, più uniti che mai dopo 10 anni: la dedica su Instagram

editato in: da

Azzurri in vacanza, le foto dei Campioni d’Europa tra mare e relax

Reduce dal successo dell’ultimo Europeo vinto dall’Italia, al quale ha partecipato come collaboratore di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, Daniele De Rossi è tornato in famiglia per godersi qualche giorno di relax in compagnia della moglie e dei figli.

L’amore con Sarah Felberbaum procede a gonfie vele dal 2011. Nonostante gli anni che passano (e le diverse prove alle quali sono stati sottoposti) i due sono apparsi più innamorati che mai. A confermare quest’unione così solida è proprio la compagna di De Rossi, che ha voluto festeggiare i suoi 38 anni con parole cariche d’amore ma anche di grande stima per il padre dei suoi figli: “Tutta la vita così, con la testa sulla tua spalla. Ti amo follemente amore mio”.

Il loro amore è nato per caso, dopo essersi conosciuti in un ristorante di Roma. Dal 2011, non si sono mai lasciati. Quella che Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi hanno costruito è una splendida famiglia allargata. La nuova moglie del campione romano ha infatti legato anche con la sua prima figlia, Gaia, che ha avuto dalla ex Tamara Pisnoli.

Non mancano le occasioni per immortalarsi insieme, segno inequivocabile del forte legame che intercorre tra le due. Gli occhi di Gaia sono quelli di papà Daniele, accesi da quell’azzurro al quale la Felberbaum non sa ancora resistere.

Nonostante la felicità che hanno saputo creare, suggellata dall’arrivo di due bellissimi bambini, Daniele e Sarah hanno anche attraversato alcuni momenti di difficoltà, legati a seri problemi di salute. De Rossi ha infatti contratto il Covid durante uno dei ritiri con la Nazionale, infezione che ha anche richiesto il ricovero in ospedale.

La coppia ha potuto riabbracciarsi dopo 37 giorni, in un momento che hanno voluto condividere sui social. La grande commozione dopo la paura aveva colpito i loro tanti follower, che ora gioiscono per la serenità ritrovata in una giornata di relax in barca.

Per i suoi 38 anni, De Rossi sceglie un compleanno all’insegna della semplicità, circondato dall’amore della famiglia. I giorni di lontananza, resi necessari per portare a casa dall’Europeo, hanno contribuito ad accrescere la voglia di stare insieme e di condividere ogni momento.