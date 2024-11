Fedez e Silvio Campara, si incontrano e (forse) parlano: cosa ci fanno insieme?

Fonte: Getty Images Fedez e Silvio Campara, incontro in ristorante: cosa è successo

Quando si dice il destino beffardo. Il giornale Oggi riporta una sorta di incontro ravvicinato del terzo tipo per parafrasare Vasco Rossi, un crossover da serie tv che ci farà sprecare pagine di inchiostro e fiumi di parole. In una delle location più esclusive di Milano, il Cipriani, due uomini con un passato comune si trovano nello stesso luogo.

Fedez, fresco di separazione e con un’aria che sfida il copione del divorzio, entra accompagnato da tre amiche. Poco dopo, arriva Silvio Campara, elegante e pacato, che di quel passato condivide il nome della donna: Chiara Ferragni. Una coincidenza che sembra troppo perfetta per non accendere curiosità.

Sorrisi che non mentono

Dentro al locale, riporta il giornale, i due apparentemente si ignorano, ma all’esterno le foto raccontano una storia diversa. Fedez ride di gusto, quasi a voler ribadire che questa “strana coincidenza” non lo tocca. Campara, dall’altro lato, osserva con una calma quasi studiata, come se nulla potesse scalfirlo. Hanno parlato? Si sono rivolti due battute ad effetto, nel ristorante d’elite? Non lo sappiamo. Non uno sguardo diretto, non un gesto che tradisca imbarazzo. Solo due uomini che giocano a fare gli indifferenti.

Se dentro si evitano, fuori le loro Ferrari sembrano quasi raccontare un dialogo silenzioso. Quella di Fedez, una Roma Cabriolet da capogiro, è un manifesto della sua voglia di velocità e indipendenza. Campara, invece, si affida a un modello più pratico, segno di chi ha scelto un’eleganza che deve fare spazio anche alle esigenze di padre. Comunque, si tratta sempre dello stesso marchio.

Due uscite, due atteggiamenti

Campara lascia il ristorante alle 22:30, sereno e senza fretta, con il suo accompagnatore. Fedez invece fa notte, uscendo all’una in compagnia di amici, pronto a portare la serata su un altro piano.

L’estate italiana, spesso ricca di amori e indiscrezioni, ha visto accendersi i riflettori su un presunto legame tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Secondo quanto trapelato, i due si sarebbero conosciuti in Toscana, a Forte dei Marmi, luogo prediletto del jet set nostrano.

La sintonia sarebbe stata immediata, con voci che parlavano di un interesse reciproco. Ma se Ferragni era già separata, per Campara la situazione si presentava più complessa: l’imprenditore aveva deciso di ricucire il rapporto con la moglie, mettendo in dubbio ogni ipotesi di una relazione con l’imprenditrice digitale.

Il presunto flirt, più sussurrato che dimostrato, avrebbe trovato la sua fine definitiva in autunno. A mettere un punto alla vicenda ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, con un post su Instagram che ha smentito ogni ipotesi di una vera storia tra i due. “Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea,” ha scritto il giornalista, chiarendo che non c’erano mai state prove concrete di una relazione, né baci né gesti eclatanti.

Chiara Ferragni: regina di un altro regno

E mentre Fedez e Campara si muovono tra sorrisi e Ferrari, Chiara Ferragni si gode il suo presente. Felice e luminosa accanto a Giovanni Tronchetti Provera (pare che abbia già l’anello), appare distante anni luce da queste dinamiche. Per lei, il passato sembra una storia che non vale nemmeno più la pena di rileggere.