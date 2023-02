Fedez riapre la polemica con Tiziano Ferro: “Mi sblocchi su Instagram?”

Fonte: IPA Fedez e la polemica con Tiziano Ferro: l'appello del rapper

Riaffiorano i dissapori del passato tra due amatissimi artisti della musica italiana: Fedez e Tiziano Ferro. Nel corso della nuova puntata di Muschio Selvaggio, il podcast in onda questa settimana direttamente da Sanremo, il rapper ha rivelato di essere stato bloccato su Instagram proprio dal collega. E l’ha fatto rivolgendogli un appello, chiedendogli di sbloccarlo e ammettendo di volergli bene. La richiesta è stata condivisa sulle Instagram stories di Lazza e riapre, dopo qualche anno, la polemica con Ferro.

Fedez, l’appello a Tiziano Ferro: “Mi sblocchi da Instagram?”

Quello tra Fedez e Tiziano Ferro non è stato un rapporto propriamente idilliaco, perlomeno negli ultimi anni. I due cantanti sono stati al centro di numerosi dissapori, derivati soprattutto da alcune esternazioni del rapper contro il collega e scritte nelle sue canzoni. Per questo motivo, dopo anni di incomprensioni e botta e risposta a distanza per mezzo di social o interviste, Fedez ha deciso di tendere la mano alla voce di Sere nere attraverso un accorato appello.

Nel corso della nuova puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha invitato Lazza. “Eccoci qua, siamo a Muschio” ha commentato l’ospite, prima di rivolgere la telecamera del telefono verso il marito di Chiara Ferragni, che lancia un appello: “Tiziano Ferro, mi sblocchi da Instagram? Io ti voglio bene, giuro”. Richiesta condita anche da alcuni baci all’indirizzo del collega.

“Dai guardalo, come fai a dire di no?” il commento di Lazza ad avallare l’appello di Fedez, al centro delle polemiche per il brano non autorizzato cantato sul palco galleggiante a Sanremo. La speranza di entrambi è che Tiziano Ferro venga raggiunto da questo messaggio, al punto da essere taggato nella Instagram story con l’ironica scritta “sblokkah”.

Fedez e Tiziano Ferro: le origini dei dissapori

Il retroscena emerso in Muschio Selvaggio è dunque uno e uno solo: Tiziano Ferro ha bloccato Fedez su Instagram, ma per quale motivo? Al momento non ci è dato da saperlo, ma è altamente probabile che le cause siano riconducibili alle polemiche degli ultimi anni, nel corso dei quali non si sono risparmiati frecciatine e piccati botta e risposta a distanza. Ma da dove ha origine questa antipatia?

I dissapori risalirebbero a un brano di Fedez del 2011, Tutto il contrario, nel quale il rapper ha ironizzato sul coming out e l’orientamento sessuale del cantante. “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più würstel che crauti”” recitano alcuni versi del brano, che non piacquero affatto al cantante. “Io ho perdonato e vado avanti. Ma quella canzone è lì, a fare streaming e a produrre ricchezza” aveva replicato il cantante in un’intervista a Leggo.

Ma le origini di questi dissapori risalirebbero anche ad un’altra canzone, Comunisti col Rolex, che Fedez ha cantato con J-Ax. “Tiziano Ferro si è comprato l’attico di fianco a Fedez. Con i soldi risparmiati a cena con il fisco inglese” recita un verso del brano, in riferimento ai presunti problemi di evasione fiscale che avrebbero coinvolto proprio Tiziano Ferro. Tante, piccole frecciatine che hanno generato un uragano di polemiche. Non è chiaro se siano effettivamente questi i motivi per cui il cantante abbia bloccato il rapper sui social. Ma, considerato il loro turbolento recente passato, le probabilità sono elevate.