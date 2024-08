Federica Pellegrini, primo compleanno da mamma. Matteo Giunta: “Il mio mondo”

Il primo compleanno da mamma, vissuto nella splendida Parigi per la prima Olimpiade da spettatrice: un momento memorabile per Federica Pellegrini

Fonte: IPA Federica Pellegrini, primo compleanno da mamma

Federica Pellegrini compie 36 anni il 5 agosto 2024. Un compleanno speciale, il primo da mamma della piccola Matilde che è venuta al mondo lo scorso gennaio. Speciale, però, anche per un’altra ragione: quelle di quest’anno sono le prime Olimpiadi che la Divina vive da spettatrice e non da atleta in gara, dopo le ultime di Tokyo nel 2020. E mentre si gode i festeggiamenti a Parigi, il marito Matteo Giunta non ha perso occasione per fare una dedica alle due donne della sua vita.

Un compleanno speciale

Non avrebbe potuto chiedere di meglio la nostra Divina del nuoto. Divina lo è ancora, nonostante ormai da qualche tempo abbia detto addio allo sport che ha dettato i ritmi della sua vita sin da quando era una ragazzina: il suo nome e le sue imprese riecheggiano tra le fila delle nuove star delle Olimpiadi. Federica Pellegrini è un’icona e lo resterà per sempre.

C’è un sapore del tutto speciale nel compleanno che sta festeggiando in questo lunedì 5 agosto 2024, che segue i primi frenetici giorni delle Olimpiadi di Parigi 2024 che – ovviamente – la Pellegrini sta vivendo in prima fila, memore dei vecchi tempi. Prima dell’inizio dei Giochi è volata alla volta della capitale francese insieme al marito Matteo Giunta e alla piccola Matilde, nata lo scorso gennaio.

Il 2024 è iniziato alla grande e prosegue con altrettanto entusiasmo. Il primo compleanno da mamma non si scorda mica e il marito Matteo Giunta non ha perso occasione per condividere sui social un tenero post per celebrare la sua “Tata”: “Il mio mondo – ha scritto a corredo di uno scatto che ritrae la moglie con la figlia a cavalcioni sulle spalle -. Tanti auguri Tata mia“.

Le prime Olimpiadi in famiglia

Primo compleanno da mamma e prime Olimpiadi in famiglia. Queste giornate a Parigi sono cariche di emozioni per la Divina, che non si sta perdendo nemmeno una gara di nuoto dagli spalti tra entusiasmo e quel pizzico di nostalgia che non guasta mai. “Questa sera per la prima volta dopo 20 anni, nella finale dei 200 stile alle Olimpiadi non ci sarà una corsia con il tuo nome! E niente… fa un certo effetto”, aveva scritto Giunta su Instagram lo scorso 29 luglio. “Già sono in crisi… ti ci metti pure tu”, gli aveva risposto una Pellegrini commossa.

“Stasera c’è la mia gara, i 200 metri stile libero – aveva detto al Corriere della Sera -. È la prima volta da vent’anni a questa parte che non la nuoto, questa finale. Ma va bene così. C’è un tempo per ogni cosa. Ad Atene avevo sedici anni: una ragazzina. Adesso, tra meno di una settimana, ne compio trentasei. È una nuova vita: faccio la mamma di Matilde, la moglie di Matteo. Sono fiera che il primo oro italiano a Parigi sia venuto dal nuoto, dal circolo Aniene. Ora sono qui a fare il tifo per Thomas [Ceccon, ndr]. È bello che la fiaccola passi alla nuova generazione”.

Momenti di commozione a parte, queste Olimpiadi di Parigi sono state e continuano a essere anche l’occasione per trascorrere momenti felici in famiglia, talvolta persino esilaranti (basti pensare agli scatti al fianco di Serena Williams che hanno fatto il giro del mondo). E intanto la Divina ha già annunciato la sua nuova avventura televisiva negli studi Rai: sarà tra le protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle.