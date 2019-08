Federica Panicucci splendida in bikini a 51 anni: il segreto della sua dieta

editato in: da

Splendida e sempre in forma, Federica Panicucci sfoggia un bikini mozzafiato al mare. A 51 anni la conduttrice è davvero bellissima e su Instagram attira Like e commenti entusiastici dei fan.

Ma qual è il suo segreto? La presentatrice di Mattino Cinque segue una dieta rigorosa che ha svelato sulle pagine del Corriere della Sera. Mamma di Sofia e Mattia, nati dalle nozze con il deejay Mario Fargetta, la Panicucci si sta godendo le vacanze, fra Bali e le Maldive.

Insieme a lei Marco Bacini, l’uomo che le ha regalato il sorriso dopo il divorzio e con cui è diventata anche imprenditrice. Negli scatti postati su Instagram, Federica appare in perfetta forma, sfoggiando un bikini da urlo a 51 anni e dopo due gravidanze. Merito di tanto sport e di un regime dimagrante particolare.

“Anzitutto è merito della natura: sono nata magra e longilinea – ha confessato la presentatrice -. Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport”. La 51enne ha svelato di non andare in palestra, ma di fare sport a casa, una buona abitudine che aveva perso quando erano nati i suoi figli.

“Io faccio un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa – ha raccontato -. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Ho ripreso da pochi anni: quando sono nati i figli uno dopo l’altro, avevo smesso, non avevo la forza”.

L’aspetto più importante però rimane la dieta. Federica Panicucci ha svelato di essere molto rigorosa nel seguirla e di concedersi davvero pochi stravizi. “A 51 anni, devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede – ha spiegato -: fritti, alcolici, salumi… Mi concedo eccezioni, ma mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale, anche per la diretta che mi aspetta tutte le mattine”. L’unica rinuncia che le pesa? La Pizza. “Mangerei quintali di pizza – ha ammesso -. Mi limito”.