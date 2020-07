Federica Panicucci in bikini a 52 anni su Instagram: è strepitosa

editato in: da

Federica Panicucci in bikini su Instagram: lascia senza fiato

Federica Panicucci si gode le sue meritate vacanze italiane, come ci tiene a sottolineare, e su Instagram condivide i primi bikini dell’estate. La presentatrice di Mattino Cinque non tradisce le aspettative e a 52 anni (compirà 53 anni il prossimo 27 ottobre) è semplicemente strepitosa.

La Panicucci si trova a Forte dei Marmi, come Alena Seredova, e in spiaggia si presenta con un due pezzi bianco, decorato con stelle marine. I lunghi capelli biondi sono raccolti in una pratica coda di cavallo, la tintarella è uniforme, gli addominali scolpiti e le gambe perfette. Per Federica il tempo sembra essersi fermato da decenni. La sua splendida forma lascia stupiti i suoi fan che su Instagram le chiedono: “Cosa fai per essere così sempre in super forma???”. Basta questa semplice domanda per scatenare il dibattito sulla sua dieta.

A tal proposito, già tempo fa la bella Federica aveva dichiarato di non amare le diete e di essere semplicemente “nata magra“, ha avuto cioè la fortuna di avere un metabolismo accelerato che le permette di bruciare facilmente le calorie. A dir la verità, la Panicucci per sua stessa ammissione, segue un regime alimentare sano: “Ho eliminato fritti, dolci e alcolici, però ogni tanto mi concedo una pizza. Se l’ago della bilancia si sposta, riduco le porzioni”.

La conduttrice lascia davvero senza fiato, al punto che qualcuno la definisce “la più bella d’Italia”. Dunque, le colleghe vip che in questo periodo si sfidano a colpi di bikini sono avvisate. Federica è già stata incoronata regina del mare italiano e un modello da seguire: “Che bella vorrei essere cosi alla tua Età”.

Gli scatti stupendi in costume che la Panicucci regala ai fan su Instagram mettono a tacere gli hater sempre in agguato con commenti cattivi e pretestuosi. Federica e il suo compagno Marco Bacini ne sono stati recentemente vittime quando qualcuno li ha definiti “nonna e nipote”. Una critica così inutile che ha portato l’imprenditore a replicare così: “So che il suo sport preferito è il trolling, ma si sforzi di essere meno banale”.