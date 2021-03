Fabrizio Corona in carcere: interviene la madre di Belen Rodriguez

editato in: da

Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, commenta l’arresto di Fabrizio Corona che ha trascorso il suo 47esimo compleanno in carcere. L’ex re dei paparazzi – che attualmente si trova nel carcere di Monza – ha pubblicato un messaggio tramite il suo staff sulla sua pagina Instagram: “47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. Quello che mi avete fatto è imperdonabile”.

Fra i commenti al post Instagram anche quello di Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez: “Mi dispiace tanto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni – ha scritto, esprimendo la sua solidarietà -. Spero che tu possa ottenere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”. Subito dopo l’arresto di Corona, Belen era scesa in campo per difendere l’ex, affermando di aver pianto per lui e di essere molto preoccupata. La showgirl e l’imprenditore hanno vissuto un’intensa storia d’amore, ma nonostante sia finita da diversi anni, fra i due è rimasto un legame forte. Belen oggi ha finalmente trovato la felicità accanto ad Antonino Spinalbese, hairstylist conosciuto dopo l’addio a Stefano De Martino, da cui aspetta una bambina.

“Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto – aveva spiegato Belen all’Adnkronos -. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”.

Nei giorni scorsi Gabriella Previtera, mamma di Corona, aveva espresso tutta la sua preoccupazione per le condizioni del figlio. “Mio figlio è un perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana. A nome di tutte le madri che hanno i figli perseguitati io chiedo che questo abuso di potere finisca – ha detto a Live – Non è la D’Urso – […] C’è la possibilità che mio figlio muoia ed è alta questa probabilità. Il ministero intervenga, se muore devono tenerselo sulla coscienza”.