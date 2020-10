Eva Grimaldi attacca Adua Del Vesco: “Incoerente, non la sostengo più”

editato in: da

Eva Grimaldi attacca Adua Del Vesco dopo le rivelazioni al GF Vip. Qualche settimana fa l’attrice aveva sostenuto la concorrente del reality, emozionandosi per la confessione in diretta tv di Gabriel Garko. Sulle pagine di Chi però la Grimaldi ha confessato di aver cambiato idea. Colpa, probabilmente delle dichiarazioni contrastanti dei Adua riguardo Massimiliano Morra.

Nella prima puntata del reality la Del Vesco era scoppiata a piangere, parlando della relazione con l’attore, poi aveva parlato del suo orientamento sessuale a Dayane Mello e Matilde Brandi, infine aveva confessato che la love story con Morra era sempre stata falsa. Un comportamento che non è piaciuto a Eva Grimaldi. “Di Gabriel Garko ho già detto tutto: sarò sempre, per sempre con lui – ha spiegato l’attrice -. Preferirei però rispondere sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e un “ti voglio bene” come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento”.

Le rivelazioni di Adua e il suo comportamento in questi giorni sono finite al centro delle discussioni degli inquilini del GF Vip. “Si è scoperto che tra Adua e Massimiliano non c’era niente, perciò stavano insieme solamente per scena – ha detto Patrizia De Blanck -. E allora, lei deve esserci anche abbastanza abituata a queste cose perché anche prima con Garko era la stessa storia”. Sulla vicenda si sono espressi anche Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: “La domanda è perché privarsi della felicità, della propria vita, per fare questo? Non dici che non c’è stato un tornaconto. Il tornaconto c’è”.

“Adua prima che entrasse nella casa non la conoscevo, non l’avevo mai vista in vita mia – ha spiegato lo stesso Alfonso Signorini -. Non so cosa ci sia in lei di buono ma riconosco in lei una grandissima intelligenza […] Qualche ora prima della diretta me la volevo magnare, ve lo dico onestamente. A me in pieno periodo dove la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, avere una caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una roba che a me non piace”.