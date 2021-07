Estate In Diretta anche domenica: Roberta Capua conquista il pre-partita

editato in: da

L’Estate In Diretta di Roberta Capua non si ferma. Il nuovo contenitore pomeridiano condotto dalla ex Miss Italia e da Gianluca Semprini continua a plasmarsi in base alle esigenze di palinsesto, rispondendo così alle richieste della rete che ne sta facendo un punto di riferimento importante.

Il programma è stato scelto come traino della partita finale di Euro2020, da disputare a Wembley domenica 11 luglio 2021. Il match è di quelli da cardiopalma. A sfidarsi sul terreno di gioco saranno infatti l’Italia di Roberto Mancini e l’Inghilterra, data come favorita per la vittoria finale.

L’orario d’inizio dello speciale di Estate In Diretta è fissato per le 18, per proseguire fino alle 20 e funzionare come traino per la partita che non ha comunque bisogno di presentazioni. Il programma sarà strutturato come un lungo pre-partita nel quale si analizzerà il lungo percorso della Nazionale, pronta a regalare un nuovo sogno ai suoi tanti tifosi.

Rai1 aveva utilizzato la medesima strategia in occasione degli omaggi resi a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021 per un carcinoma al polmone. In quell’occasione, l’azienda ha deciso di affidare gli approfondimenti alla trasmissione di Roberta Capua e Gianluca Semprini, che hanno lasciato spazio anche a un ricordo personale della grande icona della tv italiana.

Alla luce degli ultimi cambi in palinsesto, è sospesa la replica di Una Voce Per Padre Pio, che sarebbe dovuta andare in onda nel pomeriggio di Rai1. La stessa sorte è prevista per Reazione a Catena di Marco Liorni, che lascerà il giusto spazio a Estate In Diretta per il racconto del pre-partita.

Il sogno azzurro trova ancora spazio in Rai, che ne ha trasmesso le partite fin dalle prime fasi a gironi. Quella di Estate In Diretta sarà quindi una grande festa prima della finale, nella quale i ragazzi di Mancini dovranno dare il meglio di loro per spuntarla su un’Inghilterra in grande forma.

Per Roberta Capua, invece, si tratta di un ritorno molto importante in Rai dopo i molti anni dedicati ai progetti su tv minori. La scelta di affidarle il programma del pomeriggio estivo della prima rete si è rivelata vincente, almeno sulle prime battute, ma saranno le settimane conclusive a fornire un responso più preciso sul lavoro svolto con Gianluca Semprini.