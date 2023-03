Eros Ramazzotti piccato su Instagram: il suo messaggio è un mistero

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti incinta: come cresce il pancione

Eros Ramazzotti sta vivendo un momento d’oro. Da una parte la famiglia che si allarga, con la figlia Aurora in dolce attesa del suo primo nipotino, e dall’altra la nuova storia d’amore con Dalila Gelsomino, che ormai non nasconde più allo sguardo indiscreto del gossip. Eppure sembra che qualcosa abbia turbato il cantautore romano, al punto da condividere tra le storie di Instagram un messaggio piccato sul quale aleggia il mistero.

Eros Ramazzotti, il misterioso messaggio su Instagram

Eros Ramazzotti non è un tipo molto “social” e in genere sfrutta il suo profilo Instagram per tenere i fan al corrente di concerti e appuntamenti dedicati alla musica. Tra post e storie è un continuo susseguirsi di video che lo immortalano sul palcoscenico (lo abbiamo visto di recente anche con Ultimo) e solo in rari casi concede ai follower qualche momento più privato.

Proprio una settimana fa, ad esempio, ha condiviso uno scatto del figlio Gabriele Tullio – il secondo nato dalla precedente relazione con Marica Pellegrinelli – in occasione del suo ottavo compleanno. E ancora la foto del pancione di Aurora, che anche mamma Michelle Hunziker è sempre ben lieta di omaggiare con post e dediche dolci. Altra eccezione eclatante è stato il selfie “al bacio” con la nuova fidanzata, che ha immediatamente scatenato le pagine di gossip.

Stavolta, però, a far capolino tra le storie di Instagram è stato un messaggio a dir poco enigmatico o meglio, una celebre citazione di Mark Twain: “È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio”. Neanche a dirlo, la frase ha subito acceso un campanello d’allarme tra i fan: le parole di Ramazzotti hanno lasciato trapelare un certo risentimento e, certamente, fanno intendere che qualcosa abbia turbato la sua serenità. Resta da capire chi sia il destinatario del messaggio che, almeno per il momento, resta un mistero.

Eros Ramazzotti, il suo momento d’oro tra fidanzata e nipotino

Probabilmente nessuno riuscirà a risolvere il mistero, ma di certo qualcosa ha infastidito il cantautore romano se ha sentito l’esigenza di condividere un messaggio simile, con la consapevolezza che sarebbe stato letto da chiunque. Avanzare ipotesi è lo sport preferito di curiosi e pagine di gossip ma, in fin dei conti, non è da escludere che Eros abbia semplicemente voluto riportare una citazione alla quale è particolarmente legato, come fanno milioni di persone sui social.

Non sappiamo se qualcosa lo abbia effettivamente turbato, ma di certo non basta una inezia per sconvolgere il momento d’oro che sta vivendo tra amore, famiglia e carriera. Tra un concerto e l’altro in tutta Europa, il cuore di Ramazzotti è tornato a battere per Dalila Gelsomino, la bellissima 34enne originaria di Milano che avrebbe conosciuto in Messico, dove vive da qualche anno. E poi c’è colei che ha ispirato una delle sue più celebri ed emozionanti canzoni, Aurora, che è in dolce attesa e quasi al termine della gravidanza, pronta a renderlo nonno per la prima volta.

Difficile oscurare tutta questa felicità. Nel dubbio, come scrive lo stesso Eros, “meglio tenere la bocca chiusa”.