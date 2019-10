Emma Marrone svela come riuscì a entrare ad Amici

editato in: da

Emma Marrone si confessa e svela come riuscì a entrare ad Amici, lo show di Maria De Filippi che l’ha resa una star. Sono trascorsi dieci anni da quel provino di fronte ai professori che decretò il suo ingresso nell’accademia più famosa d’Italia e da allora la cantante ne ha fatta di strada.

Oggi è una delle artiste più apprezzate e ha raggiunto risultati importanti con i suoi dischi. L’ultimo è Fortuna, che segna un momento di rinascita dopo un periodo difficile caratterizzato dalla lotta contro il cancro. Qualche settimana fa Emma aveva svelato su Instagram di doversi fermare per occuparsi di un problema di salute e da subito era stata travolta da una marea d’amore.

Amici e colleghi, ma soprattutto fan, l’avevano sommersa di messaggi su Instagram, pronti a fare il tifo per lei e sicuri che ce l’avrebbe fatta. Fra loro anche Maria De Filippi, che qualche giorno fa l’ha sorpresa sul palco, durante un live, facendola commuovere.

Emma e la moglie di Costanzo hanno un legame speciale nato proprio da quel 29 marzo 2010 quando la Marrone entrò ad Amici. “Sono passati dieci anni da quel casting ma ricordo ogni dettaglio – ha svelato ai fan durante un incontro a Firenze, come svela la Nazione -. Mi accompagnarono a Cinecittà i miei genitori. C’era una distesa infinita di ragazzi e mia madre mi disse: ‘ma come faranno ad accorgersi di te?’. Aspettai il mio turno e poi presi il microfono e iniziai a cantare il brano ‘I Maschi’ di Gianna Nannini”.

Qualche giorno fa la De Filippi aveva aggiunto altri dettagli a questa storia, raccontando il ruolo centrale di Beppe Vessicchio nel far entrare Emma nella scuola di Amici. “Ha portato una canzone della Nannini ai casting – aveva svelato -. C’erano le file, Vessicchio era laterale e poi tre prof. Lei non è passata per i prof, che le hanno detto di no. Vessicchio alzò la mano per dire ‘lei passa’. Lui aveva il potere di far entrare anche con il no dei prof”.