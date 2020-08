Emma Marrone, primo battibecco con Manuel Agnelli alle audizioni di X Factor

editato in: da

Sono appena iniziate le audizioni di X Factor, e manca ancora molto prima di poter seguire sugli schermi la nuova edizione del talent show targato Sky. Ma giungono già le prime indiscrezioni succulente su ciò che sta accadendo tra i giurati: Emma Marrone e Manuel Agnelli si sono punzecchiati a causa di un dettaglio tecnico, più precisamente una chitarra scordata.

A volte basta davvero pochissimo per scatenare un battibecco, soprattutto quando si toccano le nostre più grandi passioni. Ed è proprio ciò che è successo tra Emma Marrone e Manuel Agnelli, che durante le audizioni di X Factor si sono trovati a dibattere su un argomento che il frontman degli Afterhours ha molto a cuore: il rock. A seguito dell’esibizione di una band che aspira a concorrere nel talent show, la cantante salentina ha rivelato agli altri giurati il suo fastidio per il suono della chitarra scordata.

Manuel si è immediatamente risentito per questa affermazione: “Sono stufo di tutta questa precisione da scuola di musica, la scordatura rende il sound unico” – ha replicato l’artista, con parole che alcuni hanno interpretato come una vera e propria frecciatina a Emma per il suo longevo passato ad Amici. Anche Mika è intervenuto nella discussione, con una nota ironica: “La ‘scordatezza’ era però l’unica cosa credibile”.

E mentre Manuel Agnelli stava consigliando alla sua collega di ascoltarsi gli Stooges, storica band di Iggy Pop che ha regalato al mondo capolavori basati anche su imperfezioni tecniche, Emma Marrone ha deciso di chiudere la questione. “Scusate maestri del rock, ho detto una ca***ta. Va bene, allora suoniamo scordati” – ha affermato la cantante, seppure ancora un po’ risentita per il battibecco.

L’intero siparietto è stato condiviso sui social dai canali ufficiali di X Factor, con una didascalia che non lascia alcun dubbio: “Quando si parla di rock, mai contraddire Manuel Agnelli”. A quanto pare, quest’anno ne vedremo delle belle, proprio grazie a un mix esplosivo che compone la giuria. Se il frontman degli Afterhours e Mika sono tornati ai loro posti dopo qualche stagione di assenza, Emma Marrone e Hell Raton sono appena approdati dietro il bancone del talent show e stanno ancora mettendo alla prova le loro abilità nel giudizio.