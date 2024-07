Chi è Emma Bunton, la Baby Spice delle Spice Girls

Fonte: IPA Emma Bunton

Quando pensiamo alla musica degli anni ’90 è impossibile non pensare immediatamente alle Spice Girls. 5 ragazze capaci di farci scatenare con la loro musicalità e il loro carisma tipico del pop di quegli anni. Amatissime e molto seguite dai fan, la dolce e bionda Baby Spice, pseudonimo di Emma Bunton, ha sempre avuto un posto speciale nei cuori di chi non poteva fare a meno delle loro canzoni. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Emma Bunton

Nata a Londra il 21 gennaio 1976 sotto il segno dell’aquario, Emma Lee Bunton viene da una famiglia della working class londinese. La madre era insegnante di karate mentre il padre lavorava come lattaio. Fin da bambina, Emma ha sempre dimostrato un grande interesse per le luci dello spettacolo: un mondo fatto di fama e riflettori che ha imparato a conoscere fin troppo bene nel 1994, anno in cui, dopo alcuni piccoli ruoli all’interno di alcune soap, viene scelta insieme a Melanie C, Melanie B, Geri Halliwell e Victoria Beckham come membro delle Spice Girls, la girl band che avrebbe rivoluzionato la musica pop.

Con il soprannome di Baby Spice, Emma ha conquistato il pubblico con la sua voce dolce e il suo look giovanile e innocente. Le Spice Girls hanno pubblicato hit indimenticabili come Wannabe nel 1996, Spice Up Your Life e 2 Become 1, riuscendo a diventare ben presto un vero fenomeno globale grazie al al loro messaggio di girl power che ha ispirato milioni di ragazze in tutto il mondo.

Nel 1997 prende parte, insieme alle sue colleghe, a Spice Girls – Il film, una pellicola musicale diretta da Bob Spiers in cui le Spice Girls recitano nei panni di sé stesse con le canzoni dell’album Spiceworld composto da dieci canzoni uscito nello stesso anno.

Emma Bunton è da sempre legata al cantante Jade Jones. Una relazione che dura dagli inizi della sua carriera. A gennaio 2011 i due si sono fidanzati ufficialmente per poi sposarsi a luglio 2021. Dalla loro relazione sono nati due figli: Beau, nato il 10 agosto 2007, e Tate, nato il 6 maggio 2011.

Emma Bunton, la carriera da solista

Dopo lo scioglimento delle Spice Girls nel 2001, Emma Bunton ha iniziato la sua carriera da solista pubblicando 4 album pop: A Girl like Me del 2001, Free Me nel 2004, Life in Mono nel 2006 e My Happy Place nel 2019. Nel 2007 il gruppo ha deciso di lavorare a una reunion pubblicando la prima raccolta delle Spice Girls intitolata Greatest Hits. Oltre all’album, le ragazze hanno regalato ai tan un tour celebrativo di 47 date chiamato The Return of the Spice Girls. Il 12 agosto 2012, poi, il gruppo si è riunito per cantare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.

Oltre al lavoro come cantante, Emma si è dedicata alla carriera cinematografica e televisiva: Nel 1999 come presentatrice di alcuni show e nel 2005 come attrice in due film di Bollywood, Pyaar Mein Twist e Chocolate. Tra ottobre e dicembre 2006 ha partecipato come concorrente alla 4ª edizione di Stricly Come Dancing, versione inglese di Ballando con le stelle. Nel 2008 ha condotto For One Night Only e ha preso parte a X Factor come membro del team della giurata Dannii Minogue. Ora, continua a coltivare la sua carriera come presentatrice televisiva e radiofonica.