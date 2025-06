Fonte: IPA Emily Ratajkowski

Se c’è qualcuno che sa come farsi notare, quel qualcuno è Emily Ratajkowski. La modella divenuta famosa anche grazie a una sensualità innata e mai celata, ha festeggiato il proprio 34esimo compleanno con una festa casalinga e intima, ma dal carattere decisamente irriverente. A diventare virale sul web è stata, in particolare, la torta. Non di certo un semplice dolce con panna e fragoline, ma una scultura di pan di spagna dedicata a un’ammirata parte del corpo della festeggiata.

La torta di compleanno a forma di sedere

Ce ne vuole per rubare la scena alla carismatica Emily Ratajkowski eppure, stavolta, qualcosa ci è riuscito. Si tratta dell’a dir poco originale torta di compleanno regalata a sorpresa dagli amici della modella. Una scultura in pasta di zucchero che riproduce il lato b di Emrata, con tanto di bikini rosso annodato sui fianchi. Il particolare dolce di compleanno è stato realizzato dall’artista egiziana Laila Gohar, famosa proprio per via delle sue spettacolari creazioni scultoree a base di cibo. “I miei amici me l’hanno fatta come sorpresa. – ha spiegato Emily sul proprio profilo Instagram – Ed eccola qui, la torta vera, e sì: questo video durerà tre secondi di troppo perché sono fiera del mio twerking”.

Se la torta è stata protagonista indiscussa della serata, notevole era anche l’outfit della festeggiata. Per l’occasione Emrata ha puntata sul vintage, con un look in stile Anni ‘2000 firmato da Jean Paul Gaultier. Un completo ton sur ton, con la stampa multicolor che mischia animalier, fantasie boho e disegni grafici in stile patchwork. Il top-bandana, lievemente trasparente e incrociato sul collo, è abbinato a un paio di morbidi e leggerissimi pantaloni a pinocchietto.

Il compleanno di Emily Ratajkowski

Nessun party patinato per Emily Ratajkowski. Per festeggiare i suoi 34 anni, la modella ha scelto una festa casalinga, tenuta tra salotto e giardino del suo appartamento di design a New York. Il soffitto era cosparso di palloncini all’elio rosso, immancabile della buona musica, un’ampia scelta di cocktail e valanghe di caviale. “Wow, il miglior compleanno di sempre. – ha commentato la festeggiata – mi sono divertita troppo, non ho più voce”.

Agli invitati è stato regalato un tatuaggio (temporaneo) con la scritta Emrata, in stile gotico e old school, “li abbiamo messi tutti” assicura Emily. E quando si parla di invitati, si intende una lista di vip tra i più cool in circolazione. C’era la top model Irina Shayk, con un sensuale top in pizzo indossato sopra una scanzonata canotta bianca. Ancora, le modelle Alex Consani, Paloma Elsesser e Adwoa Aboah, tutte in romantici abiti da ballo, e la comica e scrittrice Ziwe, che ha invece optato per un più casual abbinamento top scollato e jeans.

“Mi sento così grata per la mia vita: gli amici, la comunità e il divertimento. Grazie per tutto l’amore” ha scritto Emily il giorno dopo. In barba agli hater che, sotto il divertente post, si sono lanciati in spietate critiche: “Sei senza classe” o “Cosa stai insegnando a tua figlia?”. Al commentatore inviperito rispondiamo noi: a organizzare delle grandi feste e a non prendersi mai troppo sul serio.