Elodie, il miniabito è incantevole: la foto su Instagram è mozzafiato

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Elodie continua a conquistare con la sua bellezza, e anche in mezzo a mille altre star riesce a catturare l’attenzione come una vera dea. Stavolta, il suo grande fascino è esaltato da un miniabito che la cantante ha scelto per partecipare alla nuova sfilata di Versace.

In occasione della Milano Fashion Week, tantissime celebrities italiane ed internazionali si sono accalcate attorno alle principali passerelle di moda, regalandoci emozioni a non finire. La sfilata Versace Primavera/Estate 2022 ha visto sul red carpet delle vere bellezze come Dua Lipa e Gigi Hadid, ma anche star del calibro di Maria Lourdes Leone, la figlia di Madonna. In prima fila, i flash dei fotografi hanno immortalato non solo i Ferragnez: in un attimo, gli occhi di tutti erano sulla splendida Elodie, che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Indossando un miniabito lilla a dischetti di plastica e un paio di tacchi vertiginosi, la cantante è la vera regina del parterre. Anche nei dettagli il suo look è curatissimo: una bandana colorata imbriglia la folta massa di ricci che le scendono sulla schiena, mentre una mini bag rosa acceso fa da perfetto contrasto alle tonalità più tenui del vestito. Elodie sembra un’apparizione, e il suo fascino è ancora una volta al centro dell’attenzione.

Fisico mozzafiato e sorriso dolcissimo, l’artista è di recente una delle protagoniste della scena italiana. È già divenuta memorabile la sua esibizione a Da Grande, il nuovo show di Alessandro Cattelan, nel corso del quale ha vestito i panni dell’indimenticabile Raffaella Carrà. Nelle scorse ore, inoltre, Elodie ha lanciato il suo nuovo singolo Vertigine: il suo impegno in ambito musicale prosegue senza sosta, e a quanto pare è in arrivo un nuovo progetto discografico per il quale si avvale di grandi artisti del calibro di Mahmood e Marracash.

E sul fronte privato? Elodie è più innamorata che mai, anche se la sua relazione con Marracash non è certo priva di ostacoli: “È stimolante e faticosa. Siamo molto diversi, io più leggera, lui è come se scrivesse con il sangue” – ha rivelato la cantante a Vanity Fair – “Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.