Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli vicini al GF Vip, il fratello di lui: “È vero e sincero”

Al Grande Fratello Vip cominciano a crearsi i primi legami: sono trascorsi infatti solo pochi giorni dall’inizio del reality, ma è già sotto gli occhi di tutti il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I sentimenti del ragazzo sono stati confermati anche dal fratello, che, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha commentato quanto andato in onda.

Giulio – questo il nome del fratello dell’ex velino – ha affermato con certezza che il fratello sia davvero coinvolto dalla Gregoraci: “Conoscendo Pierpaolo lo vedo tanto preso e molto sincero, la guarda con gli occhi da cerbiatto, esattamente come ha detto lei”.

I due all’interno del bunker di Cinecittà stanno dimostrando sempre più vicini e affiatati, tanto che Pierpaolo Pretelli ha ammesso apertamente di provare qualcosa per lei. Il ragazzo infatti, sin dal suo ingresso, non ha esitato ad avvicinarsi alla showgirl, mostrando per lei sentimenti davvero importanti.

Elisabetta e l’ex velino, tra coccole e baci, hanno già fatto sognare gli spettatori, che non aspettano altro che veder sbocciare l’amore tra i due. Eppure Elisabetta, dopo un iniziale trasporto, ha cominciato a essere più trattenuta: “Non sta succedendo assolutamente nulla – ha provato a negare la Gregoraci -. Lui è veramente tenero, ha questi occhi da cerbiatto quando mi guarda. È un ragazzo perbene, molto sano”.

Nel frattempo Pierpaolo continua a sfogarsi con gli altri inquilini della casa: prima con Adua Del Vesco, confessandole di provare dei sentimenti forti, poi anche con Matilde Brandi, a cui chiede consiglio per riuscire a strapparle un bacio.

Confessioni in notturna anche con Enock Barwuah, al quale Pretelli ha confessato: “A me non va di metterla in difficoltà con domande scomode, troppo intime. Magari fuori avremmo parlato liberamente, ma qui ovviamente cerco di andare con i piedi di piombo, sempre per rispetto”.

E poi ha aggiunto: “Io mi trattengo, ma io sono venuto qui per aprirmi in tutto. Poi se succede una cosa bella me la vorrei vivere. Io sono molto testardo e determinato, questa è una cosa diversa, mi lascio molto andare nelle cose, ma agisco sempre d’istinto. Quando lei mi cerca, ci guardiamo, io non riesco a pensare ad altro, mi godo quel momento, e cerco di viverlo appieno”.