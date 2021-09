Elisabetta Gregoraci, il dolce ricordo del GF Vip: “Ancora oggi mi emoziono”

editato in: da

Prende il via la nuova stagione del Grande Fratello Vip, con tante incredibili sorprese. E per chi ha vissuto questa avventura negli anni passati è come fare un tuffo indietro nel tempo: Elisabetta Gregoraci ha voluto ricordare la sua esperienza, con un pizzico di emozione che ancora si fa sentire.

“Volevo fare un in bocca al lupo ad Alfonso, Sonia, Adriana, ai concorrenti e a tutta la squadra” – ha scritto la conduttrice calabrese in un lungo post su Instagram, a corredo di alcune foto che la vedono ritratta nel giorno in cui lei stessa ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Un pensiero dedicato ad Alfonso Signorini, che si ritrova ancora una volta al timone del GF Vip, e alle due nuove opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, pronte per commentare (con un po’ di cinismo) quello che accade davanti alle telecamere del reality show.

Ma anche un pensiero rivolto ai concorrenti che arricchiscono questa nuova edizione del GF Vip, per un’avventura che non dimenticheranno tanto facilmente, e a tutto lo staff che tanto a lungo e con tanto impegno lavora affinché per il pubblico sia un vero spettacolo. Impossibile, per la Gregoraci, non tornare con la memoria a quello che è stato il suo personale percorso: “Mi ricordo ancora quando stavo per varcare la porta rossa… un’emozione unica, tanto che nei primi attimi all’interno della Casa non ricordavo più nulla. Ancora oggi a distanza di un anno rivedere queste immagini mi colpisce e mi fa emozionare”.

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più apprezzate della scorsa edizione del GF Vip, e la sua tenera amicizia (che non è riuscita a sfociare nel flirt) con Pierpaolo Pretelli è stata a lungo motivo di conversazione sui social. La sua decisione di uscire per trascorrere il Natale in famiglia, visto l’improvviso prolungarsi del reality, non le ha permesso di avvicinarsi alla finale. Ma le emozioni vissute non potrà mai dimenticarle: “A me questo GF ha dato tanto… e ancora oggi il vostro affetto lo percepisco ogni giorno, siete diventati la mia famiglia, grazie a voi che mi avete scoperto, supportato e amato da quella sera e ancora oggi siete tutti con me”.

Felice della sua avventura e di tutto ciò che ne è seguito, la Gregoraci non può far altro che augurare un’esperienza altrettanto meravigliosa ai nuovi concorrenti, e riserva proprio a loro il suo consiglio più prezioso: “Vorrei dirvi di vivere a pieno questo percorso, lasciarvi andare, di essere voi stessi e farvi scoprire”.