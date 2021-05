Elisa Di Francisca mamma bis. L’annuncio su Instagram: “Benvenuto tra noi”

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Per la grande campionessa di scherma Elisa Di Francisca di nuovo un fiocco azzurro in famiglia: la sportiva ha annunciato sui suoi profili social la nascita del suo secondogenito. Per dare la bella notizia ai suoi follower l’ex schermitrice ha scelto una foto dolcissima, che la ritrae sorridente e raggiante, nonostante la fatica del parto, col piccolino accanto a lei.

“Benvenuto tra noi Brando”, ha scritto a corredo della tenerissima istantanea. Per la Di Francisca e il marito Ivan Villa si tratta del secondo figlio, arrivato dopo Ettore, nato nel 2017. I due sono sposati dal 2019: lui è un autore e produttore televisivo, che la campionessa ha conosciuto durante la sua esperienza nel programma La papera non fa l’eco con Max Giusti.

Dopo la gioia della prima maternità Elisa, doppio oro ai Giochi di Londra 2012 e argento a Rio 2016, era tornata a gareggiare con l’intento di proseguire la sua carriera fino a Tokyo 2020, ma il rinvio delle Olimpiadi a causa della pandemia hanno cambiato i suoi piani.

La Di Francisca aveva annunciato la seconda gravidanza lo scorso novembre, annunciando non solo la bella notizia ma anche il suo ritiro dallo sport e la rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo: “Appena partorito Ettore, non vedevo l’ora di rimanere di nuovo incinta. Ma avevo ricominciato con il fioretto, avevo deciso di arrivare fino a Tokyo: con mio marito Ivan si era detto di aspettare. Con il rinvio dei Giochi, lo scorso marzo in pieno lockdown, ero caduta in una specie di oblio mentale. Ero divisa tra la voglia di fermarmi e la promessa che avevo fatto di continuare, con tutti i sacrifici che avrebbe comportato. Di fronte all’incertezza di un’Olimpiade ancora in bilico, ho quindi deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore”.

Elisa aveva deciso di interrompere gli allenamenti per l’Olimpiade di Tokyo per dare un fratellino al suo primogenito di soli tre anni e mezzo. Brando si è fatto attendere per ben dieci giorni: la scadenza del periodo di gestazione era fissata allo scorso 8 maggio. E oggi, che finalmente lo stringe tra le braccia, è pronta per iniziare questa avventura a quattro.