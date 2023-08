Dua Lipa, sirenetta in nero tra velluto e lingerie a vista

Fonte: IPA Dua Lipa, la più sexy alla premiere di Barbie: nude look mozzafiato

Dua Lipa riesce sempre a sorprendere, tanto con la sua musica che con i suoi look. La cantante di origine albanese, regina delle hit parade, ha spesso condiviso le sue scelte di stile sui social, e non si è tirata indietro nemmeno questa volta: per una delle sue serate estive in vacanza, Dua ha esibito un outfit sensuale e ricercato, composto da body nero e lingerie a vista. E, come sempre, ha fatto il pieno di consensi.

Il total black di Dua Lipa

Ci ha giù stupiti con micro bikini ed abiti fiammeggianti, ma Dua Lipa sembra avere ancora diversi assi nella manica. La cantante britannica, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, ha ancora una volta condiviso con i suoi fan un outfit sofisticato e sensuale, che probabilmente nessun’altra al mondo avrebbe potuto sfoggiare con la stessa naturalezza. Per una delle sue serate estive, Dua ha scelto un body in velluto nero, con cut-out sui fianchi e una profonda scollatura che lasciava intravedere la biancheria in pizzo. Gambe nude e tintarella perfetta, la popstar ha giocato con gli accessori vistosi, scegliendo un choker Chanel e gioielli color oro, a cui ha abbinato una mini bag in tinta.

Il beauty look? Un vero trionfo di semplicità: complice un’innegabile bellezza acqua e sapone, la cantante ha optato per un make-up appena accennato, lasciando la lunga chioma corvina sulle spalle. “Alla ricerca della pista da ballo più vicina” recita la didascalia degli scatti, un vero omaggio alla passione per i club della giovane star. Se da un lato i fan non possono far altro che apprezzare il fascino della loro beniamina, dall’altro c’è però chi approfitta per chiederle di tornare presto in sala d’incisione: “Alla ricerca del tuo prossimo disco” scrive un follower parafrasando il titolo del carousel; “Dacci un altro album così possiamo ballare anche noi” fa eco un altro. E chissà che, una volta accantonate le vacanze, la popstar non decida di accontentarli.

La popstar tra bikini e controversie

Oltre che per i suoi look, Dua Lipa è tuttavia finita al centro delle polemiche per un’ intervista rilasciata a Vogue France, in cui ha parlato di un episodio che l’ha vista protagonista insieme a Lizzo, recentemente denunciata per molestie da alcune ballerine. Nel 2020 le due popstar furono avvistate insieme un locale di spogliarelliste, e furono accusate di sostenere lo sfruttamento femminile. Accuse che l’interprete di “Cold heart” ha rispedito al mittente, parlando di libertà di scelta.

“Io sono ovviamente contro qualsiasi tipo di sfruttamento. Ma vedo anche questa critica infinita a cui vengono sottoposte le scelte delle donne” ha dichiarato la cantante, spiegando come “siamo accusate di essere troppo provocanti per qualsiasi cosa. Qualcuno pensa alle proprie esperienze prima di attaccare gli altri? Ecco, per me, è davvero importante rispettare le scelte delle donne, qualunque esse siano”. Un messaggio importante di cui Dua si è fatta ambasciatrice in più occasioni, anche attraverso i suoi look: essere sensuale ed audace è una scelta personale, che va rispettata e non giudicata.