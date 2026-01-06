Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Domenico D'Alterio, addio al lavoro da operaio: nuova vita

Il Grande Fratello ha spesso cambiato la vita dei suoi protagonisti, per quanto negli ultimi anni questo dono è risultato meno efficace. Le serate vengono garantite un po’ a tutti i Nip che le desiderino, ma poi? Accedere al mondo dello spettacolo da questa porta è più complesso, considerando anche la nuova gestione di Pier Silvio Berlusconi.

Domenico D’Alterio però sembra crederci e, pur avendo le idee ancora un po’ confuse, si vede ancora dinanzi alle telecamere nel prossimo futuro. Ecco com’è già cambiata la sua vita dall’uscita dalla porta rossa.

Domenico D’Alterio ha lasciato il lavoro

Attualmente Domenico D’Alterio ha detto addio alla sua vecchia vita, deciso a puntare tutto su questa nuova strada. Ha svelato ai propri fan su Instagram di non essere tornato a fare l’operaio. Una svolta netta alla propria vita professionale.

Spera di poter far fruttare al meglio la popolarità conquistata grazie al reality condotto da Simona Ventura. La gente ricorda ancora il suo nome e viso, quindi quale momento migliore per valutare le proprie chance.

Non ha però ancora le idee chiare in merito a cosa farà, nonostante abbia una figlia da sostenere. Ora ambisce a qualcosa di diverso per sé ed ecco qual è l’obiettivo: “Mi piacerebbe fare tv perché, grazie al Grande Fratello, ho capito che non ho problemi a stare davanti alle telecamere”.

Al momento si gode il guadagno del GF, per quanto non eccelso, e probabilmente gli introiti di qualche serata. Tutto ciò però non durerà a lungo, anzi. È tempo di trovare rappresentanza e puntare le proprie fiche. Recitazione o moda, ecco le vie che sembrano interessargli maggiormente.

Domenico e Valentina, è finita

All’interno della casa del Grande Fratello si è parlato molto, anche troppo, della storia tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo. Lei si è presentata nella casa più volte per criticare l’intimo rapporto sviluppato con Benedetta Stocchi. Alla fine in molti pensavano che, terminato lo show, la coppia sarebbe tornata a vivere insieme, godendo in coppia della popolarità guadagnata.

La realtà è invece ben diversa. Domenico e Valentina sono stati visti insieme in alcune circostanze, ma poi tutto è finito, stavolta per davvero.

Lui è stato spesso in compagnia di Benedetta e non solo. Ha infatti scelto di festeggiare il GF con gli amici conosciuti in televisione. La sua ex e sua figlia Paola, di circa 10 anni, hanno festeggiato senza di lui. Non resta che capire cosa accadrà nel corso dei prossimi mesi, tra discoteche, sponsorizzazioni social (ormai si è modelli anche su Instagram) e magari una reale chance su qualche set.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!