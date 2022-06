Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi, nozze da sogno sul Lago di Garda

Fonte: IPA Francesca Fantuzzi, la compagna di Berardi che non voleva uno sportivo

Per anni siamo stati abituati a vedere i calciatori come caciaroni ed esibizionisti. Ma le cose negli ultimi tempi sono cambiate e una nuova generazione di campioni ha lasciato che a parlare per loro fosse il loro lavoro, senza mettere in mostra la vita privata e, anzi, vivendo la quotidianità come persone assolutamente normali.

Uno di questi è Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, che ha pronunciato il fatidico sì con la sua compagna di una vita, Francesca Fantuzzi, con cui ha già un figlio. I due si sono giurati amore eterno in sordina e lontano dai riflettori, così come vivono la loro storia tutti i giorni.

Domenico Berardi sposa Francesca Fantuzzi: tutto sulle nozze

Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi si sono sposati sulle rive del Lago di Garda, nella chiesa Santissimi Pietro e Paolo di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, con una cerimonia religiosa cui hanno partecipato amici e parenti più stretti. Tra loro anche alcuni compagni di squadra del calciatore, come Giacomo Raspadori e Federico Peluso.

La sposa ha soggiornato e si è preparata alle nozze al Lefay Spa&Resort, come si vede dall’unica storia pubblicata sul suo profilo Instagram qualche ora prima della cerimonia e ha indossato un principesco abito bianco con bustier a cuore, gonna gonfia e con ricami in pizzo, maniche lunghe anch’esse ricamate in pizzo e lungo velo decorato. I capelli sono raccolti in uno chignon, con ciuffo laterale a contornare il viso.

Per lo sposo, abito blu con revers neri, camicia bianca e papillon nero. A organizzare l’intera giornata, dal rito nuziale al ricevimento, Enzo Miccio, reduce dalla celebrazione del primo matrimonio nel metaverso, quello tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada.

La festa si è tenuta in una location da sogno, la romantica Villa Bettoni, affacciata direttamente sul Lago: un paesaggio perfetto per conservare il ricordo di una favola con il suo lieto fine.

Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi, una coppia (fuori dal) comune

La storia d’amore tra il campione e la sua Francesca ha inizio più di dieci anni fa, quando lui era ancora una promessa del calcio e aveva appena 17 anni. Lei è di Sassuolo, la città che ha accolto Domenico e lo ha reso uno degli attaccanti più apprezzati della Serie A.

Proprio per la riconoscenza verso questo posto e l’intenzione di vivere una vita il più possibile normale e senza stravolgimenti, Berardi non ha mai accettato le proposte arrivate dai grandi club, che lo avrebbero voluto nelle loro file. Questo però non gli ha impedito di arrivare comunque a vestire la maglia della nazionale e conquistare l’Europeo nel 2021.

Domenico e Francesca sono una coppia stabile, che ha trovato il suo equilibrio in una dimensione che unisce l’intimità della cittadina di provincia ai riflettori che necessariamente il ruolo di calciatore comporta. Insieme hanno avuto anche un figlio, Nicolò, nato nel 2020 e diventato il centro della loro vita.

“La mia principessa ha detto sì al suo principe azzurro. Auguri, ragazzi, siate felici. Vi voglio bene”, è il messaggio con cui Enzo Miccio ha accompagnato la foto che li vede all’altare.