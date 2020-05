Domenica In, Francesca Barra parla dei progetti con Santamaria. E Mara fa una gaffe

editato in: da

Approfondimento, divertimento, curiosità: l’appuntamento settimanale con Domenica In è sempre carico di spunti grazie alle idee della padrona di casa, Mara Venier, che è riuscita a far intervenire diversi ospiti di spicco grazie a videochiamate in diretta. Durante la puntata di oggi a brillare è stata una coppia tanto bella quanto legata: quella composta da Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Per chi non lo sapesse, i due sono estremamente innamorati: nonostante i momenti duri che hanno attraversato (compreso un doloroso aborto) hanno portato avanti diversi progetti: dal libro La giostra delle anime alla partecipazione di coppia al programma Celebrity Hunted. Tra romantiche dichiarazioni, dediche e interviste di coppie, sono ormai una vera certezza.

Collegati da Milano, i due hanno parlato della loro vita durante il periodo di confinamento sociale e hanno rivelato che si è trattato di un periodo di una convivenza particolarmente fruttuosa, non solo perché hanno avuto modo di stare ancora più vicini, ma anche perché stanno lavorando a dei progetti futuri insieme. Proprio Santamaria stava per accennare qualcosa, quando la Barra l’ha interrotto:

Ci sono tante cose che stiamo facendo! Però Claudio, stai zitto! Mara, io sono anche il suo ufficio stampa, non possiamo rivelare troppo! Quello che c’è in ballo lo vedrete nei prossimi mesi.

In maniera del tutto scherzosa e leggera, la Venier ha allora chiesto alla Barra quanto fosse pagata per fare da addetto stampa a Santamaria. I due hanno scherzato sulla cosa e la Barra ha esclamato:

Un paio di scarpe al mese! Ma diciamoci la verità… non è così costante con i pagamenti!

A questo punto, tra una risata e l’altra, la Venier ha fatto una piccola gaffe: ha infatti dichiarato di aver avuto a che fare con Francesca Barra, che la stima profondamente e che la trova una bravissima giornalista ma di non aver mai conosciuto Claudio Santamaria dal vivo.

L’attore ha detto invece di ricordare un incontro. Per rimediare, comunque, la bravissima Mara ha invitato l’attore a venirla a trovare in studio quando sarà possibile, anche per parlare dei suoi successi e di uno dei ruoli per il quale lo ha amato di più: quello di Rino Gaetano nella miniserie televisiva Ma il cielo è sempre più blu.