Domenica In, Carlo Verdone si emoziona parlando dei figli Giulia e Paolo

editato in: da

Carlo Verdone compie 70 anni: i personaggi e le battute memorabili

Mara Venier è tornata con una nuova, travolgente puntata di Domenica In: il suo show di Rai1 può sempre vantare grandi ospiti, che tra risate ed emozioni riescono ad intrattenere il pubblico. Questa volta è stato il turno di Carlo Verdone, che ha saputo regalarci momenti di grande commozione.

Sono trascorsi pochi mesi dal suo compleanno, quando Verdone ha festeggiato i suoi 70 anni, ed è per lui giunto il tempo di tirare le somme. Una vita ricca di successi, divisa tra una carriera sfavillante che lo vede come uno degli attori più brillanti degli ultimi decenni e la sua amatissima famiglia: Carlo si è raccontato a tutto tondo, senza nascondere i suoi sentimenti più profondi. Ricordando i suoi genitori, ha rivelato di come la sua vita sia cambiata quando entrambi se ne sono andati.

“Dopo la morte di mamma e papà non sono più stato lo stesso, sono molto arrabbiato e ho perso la fede” – ha ammesso l’attore, per poi lasciarsi travolgere dall’emozione nel rivedere alcune immagini del padre Mario Verdone. La Venier, mandando in onda un bellissimo filmato di tanti anni fa, ha dovuto a sua volta sforzarsi di non cedere alle lacrime: “Vedendo tuo papà mi emoziono anche io”.

Poi, parlando dei suoi figli Giulia e Paolo, la commozione è tornata a prendere il sopravvento. Carlo Verdone, ricordando uno dei momenti più belli della sua vita, ha raccontato di come l’insuccesso del suo film C’era un cinese in coma sia stato una vera benedizione, perché lo ha spinto a prendersi un periodo sabbatico: “Per due anni, dopo quel film, ho viaggiato con Giulia e Paolo. Siamo stati in America, in Medio Oriente… me li sono goduti. E là finalmente loro hanno capito di avere un papà che si stava occupando di loro”.

Ricordando un aneddoto di quando la sua primogenita era ancora bambina, l’attore ha infine rivelato la sua immensa felicità all’idea che Giulia sia riuscita a realizzare il suo desiderio. La ragazza voleva infatti viaggiare per il mondo, ed è proprio quello che ha fatto da quando ha lasciato il cinema, inseguendo le sue passioni. Paolo, invece, ha sempre sognato una carriera diplomatica e, nel frattempo, si è dedicato a qualche esperienza attoriale proprio accanto al padre.