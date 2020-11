Carlo Verdone compie 70 anni: carriera, amori e figli

: capace di caratterizzare personaggi diversi, dotato di un’ironia dissacrante e di un talento raro. Settant’anni, di cui 40 di carriera soprattutto come attore e regista, ma anche sceneggiatore, doppiatore e molto altro. Perché Carlo Verdone è un artista a tutto tondo che ha dato vita a battute, personaggi e scene indimenticabili. In occasione del suo settantesimo compleanno ha scritto sul profilo Instagram: “Che dirvi? So' tanti ... Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to Run finché potrò”.