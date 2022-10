Dodi Battaglia rompe il silenzio dopo il malore: “dolore profondo” per Stefano D’Orazio

Fonte: IPA Dodi Battaglia

Sono stati momenti di grande preoccupazione per Dodi Battaglia, che nelle scorse ore ha avuto un malore sul palco, tanto da essere stato costretto ad interrompere la sua esibizione. Ma l’artista è già tornato su Instagram, soprattutto per ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato e per rassicurare i suoi fan. Ed è in un lungo messaggio condiviso sui social che ha voluto rivelare il profondo dolore che lo ha colpito, e che riguarda Stefano D’Orazio.

Dodi Battaglia, come sta dopo il malore

Doveva essere il suo gran finale, un concerto emozionante in chiusura del suo Inno alla Musica Tour 2022 che lo ha condotto, durante l’estate, sui principali palchi italiani. Dodi Battaglia era attesissimo in piazza Maggiore a Bologna, dove migliaia di fan si sono assiepati sin dal pomeriggio per poter seguire dal vivo lo spettacolo dell’ex chitarrista dei Pooh. Ma qualcosa è andato storto: dopo aver intonato alcuni grandi successi, riuscendo naturalmente a conquistare il pubblico in pochi istanti, l’artista ha accusato un malessere.

Pur provando ad andare avanti, Dodi è stato costretto ben presto a lasciare il palco e affidarsi ai medici, per evitare di affaticarsi troppo. Naturalmente, sui social ha subito iniziato a serpeggiare una grande preoccupazione per il cantante, sebbene Radio Bruno (l’emittente che per prima ha dato notizia di quanto stava accadendo in quel di Bologna) avesse fatto capire che non si trattava di un problema particolarmente serio. Poche ore dopo, finalmente, è stato lo stesso Dodi Battaglia a rompere il silenzio e rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio di Dodi Battaglia

Con un lungo messaggio su Instagram, ha spiegato che lo stress e i suoi recenti disturbi intestinali sono stati solamente una piccola parte del problema: “Oggi a Bologna c’è il sole, sto meglio. Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo al quale sono abituato ormai da 50 anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo, ultimamente si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo” – ha scritto Dodi Battaglia.

“Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito” – ha aggiunto l’artista. Un paio di settimane fa, in effetti, si è tenuto un evento in omaggio a Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020, al quale Dodi non ha potuto prendere parte per motivi di salute. E tutto ciò aveva dato vita ad una polemica che, purtroppo, ha colpito duramente l’ex chitarrista dei Pooh, già addolorato per la sua assenza alla serata in cui avrebbe voluto ricordare il suo carissimo amico.

Dodi Battaglia, i suoi recenti problemi di salute