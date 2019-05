Diletta Leotta cambia look: i nuovi occhiali ultra chic

editato in: da

Diletta Leotta cambia ancora una volta look e su Instagram sfoggia un nuovo paio di occhiali che le regalano un fascino ultra chic.

Sorridente e affascinante, la giornalista sportiva ha fatto il pieno di Like pubblicando uno scatto in cui appare seduta su una poltrona, pronta per tornare sul piccolo schermo con l’ennesima diretta in cui si parla di calcio. 27 anni e una carriera come conduttrice in ascesa, Diletta Leotta è diventata anche una famosa influencer di Instagram. Sui social conta la bellezza di 4 milioni di follower, che seguono gli aggiornamenti sulla sua vita quotidiana, ammirando gli outfit della modella, studiati per esaltare le sue forme e la sua bellezza.

Questa volta la star siciliana ha scelto un abito rosso fuoco, reso più sensuale da un paio di occhiali da vista con una montatura nera allungata ai lati, perfetta per la sua forma del viso.

Nell’ultimo periodo la Leotta è finita spesso al centro di gossip e polemiche, scatenate soprattutto sul presunto abuso di chirurgia estetica da parte della giornalista di Sky. Ad accendere il dibattito era stata Paola Ferrari, indicandola come un cattivo esempio per essersi rifatta lato B e seno. Diletta non aveva risposto alle accuse, ma al posto suo l’aveva fatto l’amica Belen Rodriguez, che da tempo ha un conto in sospeso con la conduttrice Rai.

Pacata e sempre elegante, Diletta incassa le critiche e continua per la sua strada, forte di milioni di fan che la apprezzano, fra Like e commenti su Instagram e Facebook. Popolarissima sui social, la Leotta si sta costruendo una carriera solida sul piccolo schermo, puntando non solo sul calcio. Dopo il successo della sua conduzione a Miss Italia, ha raggiunto un altro traguardo con Il contadino cerca moglie e in molti sono pronti a giurare che sia pronta per guidare uno show ancora più importante.

Nel frattempo la giornalista si prepara all’estate, chiudendo una stagione televisiva più che positiva. Le vacanze sono vicine e lei le trascorrerà, ancora una volta, con tutta la famiglia e con il fidanzato Matteo Mammì, potente dirigente televisivo con cui convive da tempo e che presto potrebbe sposare.