Detto Fatto, Bianca Guaccero svela la verità sul legame con Scamarcio

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Mentre si discute dell’addio a Detto Fatto, Bianca Guaccero parla del suo legame con Riccardo Scamarcio nel corso del programma. Da sempre molto riservata e attenta alla propria privacy, la conduttrice si scioglie di fronte a Jonathan Kashanian. Fra i due c’è una forte intesa e nessuno come l’ex gieffino riesce a scherzare con l’attrice, svelando qualcosa di più sulla sua vita privata.

In passato Bianca ha parlato del suo rapporto con alcuni artisti che sono stati indicati come suoi fidanzati. Fra questi Fabrizio Moro che in realtà, come ha specificato a Jonathan, è sempre stato solamente un amico con cui ha anche collaborato. Fra gli uomini importanti per la Guaccero, a quanto pare, c’è anche Riccardo Scamarcio.

Nel corso di una chiacchierata con lo stylist, la presentatrice di Detto Fatto ha svelato di aver conosciuto l’attore pugliese quando aveva solamente 17 anni. I due si sono incontrati sul set e da allora sono diventati amici. “Riccardo Scamarcio è un mio amico – ha detto -. Quando lui aveva 17 anni, ci siamo incontrati per fare una fiction. Quello era uno dei nostri primi lavori”.

Jonathan ha quindi chiesto se fra i due ci sia stato un bacio. “No, non ho baciato Scamarcio – ha chiarito -. In quel film io stavo già con un altro. Ma lui lo conosco bene: siamo entrambi pugliesi”.

Nel frattempo il destino di Detto Fatto continua a rimanere un mistero. Secondo il settimanale Chi, la Guaccero avrebbe già firmato un contratto con Tv8 e sarebbe pronta a guidare un nuovo programma. Approdata nello show dopo l’addio di Caterina Balivo, passata a Rai Uno con Vieni da Me, la Guaccero ha condotto la trasmissione per ben due anni. Il suo addio non è ancora stato confermato, ma voci di corridoio affermano che l’attrice saluterà i telespettatori a maggio quando chiuderà la stagione di Detto Fatto.