Daniele Bossari, la figlia Stella è identica a mamma Filippa Lagerback

editato in: da

Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Daniele Bossari pubblica su Instagram una foto di famiglia per celebrare il compleanno della figlia Stella.

Oggi la ragazza compie 16 anni ed è identica a mamma Filippa Lagerback, la showgirl e presentatrice svedese, volto femminile di Che tempo che fa. Daniele ha voluto condividere i festeggiamenti per la figlia coi suoi follower. Lo scatto pubblicato sui social che lo ritrae insieme alla moglie, Stella e il loro cane è dolcissimo. Lui commenta:

Mettersi in posa appena svegli, per far contenti i genitori… 😁

Buon Compleanno piccola mia! ❤️

Belli, sorridenti e abbronzati, l’immagine diventa in brevissimo tempo virale. Migliaia i like e i fan della coppia si precipitano a commentare:

Bellissimi 😍 lei magnifica😘 auguroni❤️

E ancora:

Bellissima famiglia

E poi:

Belli tutti e tre ma Stella è una meraviglia! ❤️

In molti notano la somiglianza di mamma e figlia. Stella ha ereditato da Filippa gli occhi azzurri, il sorriso dolce e la tenerezza dello sguardo. Mentre Lucilla Agosti non si trattiene dal complimentarsi con la Lagerback per la sua freschezza: “Fili, tu sembri coetanea di Stella!!!”. Classe 1973, la showgirl svedese è in splendida forma, merito anche del suo stile di vita sano. E Stella sembra seguire le orme della mamma in fatto di bellezza.

Sul profilo Instagram di Filippa sono diverse le foto con la figlia, nata nel 2003, e con Bossari con cui è convolata a nozze nel 2018, anche se il loro amore è nato nel 2001. E da quello che si vede l’armonia e l’amore regnano sovrani in famiglia.