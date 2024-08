Fonte: Getty Images Dakota Johnson

Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione d’amore tra Dakota Johnson e Chris Martin potrebbe essersi conclusa. La star di Cinquanta sfumature di grigio e il frontman dei Coldplay, quindi, avrebbero deciso di separare le loro strade, anche se, per adesso, non è arrivata nessuna conferma ufficiale della notizia. Al contrario, altre fonti parlano di informazioni errate e di un’intatta sintonia tra i due. Cosa ha fatto scatenare i rumors? Un dettaglio in particolare ha fatto pensare a tutti che la relazione d’amore fosse definitivamente conclusa.

Dakota Johnson e Chris Martin, l’anello scomparso

Dakota Johnson e Chris Martin sono una delle coppie più belle e solide di Hollywood. L’attrice e il cantante si sono messi insieme nel 2017, dopo la fine del lungo matrimonio del cantante con Gwyneth Paltrow, da cui ha avuto due figli: Apple e Moses. Da allora la coppia, sempre molto riservata, è sempre davvero affiatata e, di recente, il matrimonio tra i due sembrava sempre più vicino.

A sancire ufficialmente l’unione amorosa della coppia è arrivato un vistoso anello di fidanzamento con smeraldo che, adesso, è al centro dei rumors sulla presunta separazione della coppia. Dakota Johnson, infatti, è stata avvistata a Malibu senza il prezioso gioiello, facendo pensare che qualcosa tra lei e Chris Martin non vada per il verso giusto. Inoltre l’attrice non è apparsa negli spalti degli ultimi concerti del fidanzato, impegnato in tour in giro per l’Europa, come faceva, invece, di frequente, in passato.

Secondo il Daily Mail la rottura tra i due è ormai certa: “Chris e Dakota hanno provato disperatamente negli ultimi mesi a far funzionare la loro relazione. Proveranno sempre amore l’uno per l’altro, ma entrambi sono giunti alla conclusione che la relazione non può essere sostenuta a lungo termine”.

Dakota Johnson e Chris Martin, i motivi della rottura

Dakota Johnson e Chris Martin avrebbero deciso di separare le loro strade e, alla base di questa decisione, ci sarebbero gli importanti impegni lavorativi di entrambi, che sarebbero diventanti inconciliabili: “Sono entrambi persone impegnate, Chris è stato in Europa con i Coldplay ed entrambi hanno priorità personali, passioni e impegni lavorativi che non si intrecciano naturalmente tra loro. Volevano che funzionasse, ma semplicemente non ha funzionato, e ora hanno accettato che è meglio andare avanti”.

La coppia aveva già avuto una battuta d’arresto nel 2019 ma, in seguito, i due avevano deciso di continuare a stare insieme. Alla base della rottura, allora, ci sarebbe stato il desiderio del cantante di avere dei figli dalla fidanzata. Secondo le ultime indiscrezioni, Dakota Johnson e Chris Martin si sarebbero separati anche nel mese di maggio scorso ma, in seguito, avrebbero deciso di riprovarci, fino ad adesso.

Dakota Johnson e Chris Martin, la smentita della crisi

Dakota Johnson e Chris Martin avrebbero deciso, secondo alcune indiscrezioni, di rompere il loro fidanzamento, ma, ancora, non è arrivata alcuna conferma ufficiale della notizia, anzi, altre fonti hanno smentito categoricamente la rottura tra l’attrice e il cantante, affermando che i due sono molto impegnati e sempre innamorati. Come riportato da TMZ, Dakota Johnson sarebbe stata presente, di recente, al concerto dei Coldplay a Helsinki e una foto proverebbe la sua presenza nella città scandinava.