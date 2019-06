Cristina Plevani senza veli su Instagram a 47 anni

editato in: da

Bellissima e sensuale: Cristina Plevani si immortala a 47 anni senza veli su Instagram.

Erano gli anni Duemila quando Cristina entrò nella casa del Grande Fratello per la prima (e indimenticabile) edizione del reality. Con lei c’erano Rocco Casalino, Marina La Rosa e Pietro Taricone – per citarne alcuni – personaggi entrati nella storia della tv per aver preso parte a quello che all’epoca era considerato un vero e proprio esperimento sociale.

Nel bunker di Cinecittà, la Plevani, fisico scolpito e capelli riccissimi biondi, intrecciò una love story con Taricone facendo sognare tutta l’Italia e conquistando la vittoria in finale. Da allora sono trascorsi quasi vent’anni e molte cose sono cambiate. Mentre tanti colleghi hanno deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo Cristina, dopo qualche ospitata in tv e foto, ha scelto di tornare alla sua vita.

Oggi vive e lavora a Iseo, fa l’istruttrice di fitness e a bagnina. Il mondo della televisione non le manca nemmeno un po’ e ha scelto di allontanarsi da lustrini e telecamere. Su Instagram è piuttosto attiva e condivide scatti che raccontano le sue giornate, fatte di lavoro, coccole con i suoi cagnolini e amici.

Da sempre molto riservata e lontano dai riflettori, Cristina ha sorpreso tutti postando una foto che la ritrae senza veli. Nell’immagine l’ex star del Grande Fratello è stesa sul letto, completamente nuda, con le gambe alzate e le braccia che coprono il seno. A 47 anni l’ex gieffina è ancora bellissima e, grazie allo sport quotidiano, sfoggia un fisico scolpito che non teme i segni del tempo che passa.

“Quasi quasi mi fotografo nuda – ha commentato la Plevani -. Toh! L’ho fatto. Perché avevo 10 minuti liberi e non sapevo cosa fare, perché lo volevo fare, perché voglio i like e perché mi piace dar fastidio a chi dirà ” cosa non si fa per un like”, perché sembri figa anche quando non lo sei, perché provoco, perché oggi sono esibizionista, perché mi piaccio, perché non c’è un perché, perché a 47 sono arrivata”.