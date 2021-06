Chi è Cristian Cutrona, che ha conquistato TikTok con la sua simpatia

editato in: da

È giovanissimo, ma come molte star di TikTok può già vantare numeri impressionanti sui social: è Cristian Cutrona, conosciuto da tutti come Cristiancutro, che ha conquistato i fan con la sua genuinità e con la sua simpatia.

Nome e cognome: Cristian Cutrona

Data e luogo di nascita: 8 ottobre 2002, Cantù

Dove abita: Cantù

Nickname: cristiancutro

Segno zodiacale: Bilancia

Genitori: Maurizio e Simona

Fratelli: Davide

TikTok: cristiancutro

Instagram: cris_cutro

YouTube: cris cutro

Gli esordi di Cristian Cutrona

Cristian Cutrona, come tanti altri ragazzi della sua età, ha iniziato la sua attività sul web per gioco. Tutto è cominciato grazie all’amicizia con Er Gennaro, che lo ha aiutato e gli ha fatto comprendere le potenzialità di uno strumento come TikTok. Il ragazzo così ha iniziato a girare video con più frequenza e maggior cura, raggiungendo nel giro di pochi mesi un milione di follower.

Le storie d’amore di Cristian Cutrona

Grazie al suo enorme successo, la vita privata di Cristian Cutrona è finita spesso al centro dei gossip. Lo stesso tiktoker ha spesso mostrato i dettagli delle sue storie d’amore tramite social, comprese le delusioni e i momenti più difficili. Oggi, dopo la fine di diverse relazioni, il giovane creator è single, anche se nelle sue storie su Instagram ha cominciato a lanciare dei segnali su un nuovo amore.

Giada Bosetti

Il legame tra Cristian e Giada è apparso subito molto intenso e sincero. I due ragazzi sono stati insieme qualche mese e tanto è bastato per farli innamorare.

Una volta conclusa la relazione, il giovane tiktoker ha condiviso più volte video in cui ammetteva di star soffrendo molto per la rottura: “Quando ho conosciuto una persona un anno fa, e le avevo chiesto di non farmi stare male di nuovo, questa persona mi disse: “Te lo prometto”. Quindi io le ho dato tutta la mia fiducia. Ora mi ritrovo di nuovo qui a stare male. Già, perché io sto male e non riesco a nasconderlo. Però… però voglio dire basta a tutto quel dolore”, aveva raccontato sui social.

Oggi i due tiktoker hanno un rapporto più disteso, tanto che li si può vedere collaborare insieme sulla piattaforma.

Marina Savciuc

Cristian è apparso molto vicino alla giovane Marina Savciuc: i ragazzi hanno pubblicato spesso video insieme dove si scambiavano baci e coccole. Non c’è mai stata l’ufficialità della relazione, ma in tantissimi hanno pensato che tra i due ci fosse del tenero.

Sara Piccione

Moltissimi utenti hanno ipotizzato che tra il creator e la collega Sara Piccione ci fosse una relazione. L’ex collegiale infatti, dopo il trasferimento nella Stardust House, si è avvicinata molto a Cutrone.

È stato lo stesso tiktoker a chiarire la situazione sui social: “Vi devo dire due cose importanti. La prima cosa: con Sara non c’è niente, è solo amicizia. Siamo amici, ci conosciamo, quindi perché non possiamo fare dei video insieme? (…) La seconda cosa. Non voglio vedere commenti sotto ogni mio video dove scrivete ‘ti rivogliamo con Giada Bosetti‘. Siamo andati avanti entrambi, è inutile scriverlo: è una passata, siamo andati oltre. È una cosa anche per il nostro bene”.

La famiglia di Cristian Cutrona

Sebbene non abbia mai dato troppi indizi sulla sua famiglia, Cristian Cutrona ha dedicato a papà Maurizio, mamma Simona e al fratello Davide un tatuaggio, che raffigura le loro iniziali intrecciate in un cuore.

Collaborazioni e litigi

Cristian ha sempre manifestato un grande affetto per Er Gennaro, suo grande amico, con il quale ha iniziato la sua attività su TikTok. È anche molto legato a Mura, insieme a lui e ad Alessandro Scarpa (vero nome di Er Gennaro), fondatore della Stardust House.

Se all’inizio la collaborazione nella casa degli influencer sembrava fruttuosa, ad un certo punto Cutrona si è allontanato dalla villa: “Io da un po’ di mesi non sono più fisso in villa. Non mi va di dire i motivi, magari più avanti ve li dirò”. Cosa sarà successo?