Le coppie più belle sul red carpet dei Golden Globes 2025

Cinema fa spesso rima con amore. Soprattutto ad Hollywood. E se a trionfare tra i film ai Golden Globes 2025 sono stati Emilia Perez e The Brutalist, sul red carpet hanno brillato moltissime coppie celebri: da Leighton Meester e Adam Brody ai giovanissimi Timothée Chalamet e Kylie Jenner, l’Awards Season, anche quest’anno, si annuncia all’insegna del romanticismo.

Leigton Meester e Adam Brody

Sul piccolo schermo hanno dato vita a due personaggi teen indimenticabili, ovvero Blair Waldorf in Gossip Girl e Seth Cohen in O.C, ma nella vita privata Leighton Meester e Adam Brody sono una delle coppie più longeve di Hollywood. I due sono sposati da 10 anni e hanno due figli, ma difficilmente si concedono a riflettori e red carpet.

Hanno fatto eccezione per i Golden Globes 2025, dove sono apparsi sul tappeto rosso scegliendo due look coordinati in diverse sfumature del green: chiaro e brillante per lei, più scuro e formale per lui. A dir poco impeccabili.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner

Idoli della Gen Z, Timothée Chalamet e Kylie Jenner fanno coppia da più di un anno, ma hanno scelto di vivere la loro relazione nel segno della privacy. Complice la nomination dell’attore per la sua performance in A complete unknown, i due si sono concessi una rarissima apparizione in pubblico ai Golden Globes: Timothée non è riuscito a portare a casa l’ambita statuetta, ma il riconoscimento come coppia più glamour della serata spetta senza alcun dubbio a lui e alla sua fidanzata.

Chalamet ha osato con un look dal tocco eccentrico, scegliendo un completo di Haider Ackermann per Tom Ford e una cravatta indossata attorno al collo come una sciarpa. La Jenner, invece, ha puntato su un abito vintage di atelier Versace reso celebre negli anni ’90 da Elizabeth Hurley proprio ai Golden Globes.

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead

Galeotto fu il set della serie Fargo per Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead. Quando si conobbero erano entrambi sposati con altre persone, ma l’amore, si sa, non conosce ragioni: i due attori fanno infatti coppia dal 2016, si sono sposati nel 2022 e hanno anche un figlio, Laurie, nato nel 2021.

Sul red carpet dei Golden Globes 2025 Ewan e Mary Elizabeth sono apparsi elegantissimi in total black. Unico “vezzo” cromatico, i dettagli argento dell’abito dell’attrice, tra le più eleganti della serata.

Heidi Klum e Tom Kaulitz

Decisamente più audace il look scelto da Heidi Klum, che ha posato per i fotografi in un abito verde con cut-out sull’addome e profonda scollatura. Accanto a lei, l’inseparabile fidanzato Tom Kaulitz: il frontman dei Tokio Hotel e la supermodella tedesca stanno insieme dal lontano 2018, e la loro relazione sembra andare a gonfie vele.

Se inizialmente qualcuno aveva storto il naso per i 16 anni di differenza, i due hanno convinto anche i detrattori sulla solidità del loro rapporto, condividendo spesso scatti dalle loro vacanze, romantiche dediche d’amore e mostrandosi sempre sereni ed affiatati in pubblico. Proprio come sul red carpet dei celebri premi cinematografici.