Clizia Incorvaia si confessa sul suo corpo: la foto incinta (e senza veli) su Instagram

Fonte: IPA Clizia Incorvaia, cosa ha detto sul suo corpo

Si può essere una donna bellissima, ammirata e sotto i riflettori e non vivere in pace con la propria immagine? La risposta è sì e a raccontarlo è Clizia Incorvaia in un post Instagram che è una confessione sul rapporto che ha con il proprio corpo. Ma le sue parole sono anche un invito ad amarsi. Nella foto amarcord è ritratta incinta e senza veli, mentre si rivolge a tutte noi con un pensiero di cui fare tesoro.

Clizia Incorvaia, le parole sul suo corpo

Ci sono i periodi no, in cui ci si guarda allo specchio e quello che rimanda non ci piace. Capita a tutte, anche alle star, alle donne famose, che sempre più spesso mantengono un dialogo sincero sui social per trasmettere un messaggi che arriva a tutte noi e non ci fa sentire sole.

Ultima in ordine di tempo è stata Clizia Incorvaia, che ha condiviso una foto in bianco e nero di qualche tempo fa, realizzata dal fotografo Karel Losenicky. Nell’immagine è ritratta incinta e senza veli, sorridente, mentre con le mani cela alcune parti del suo corpo.

Uno scatto straordinario, non solo perché trasmette la bellezza del corpo di una donna che accoglie una vita, ma anche la gioia di quel momento.

Ed è stata la foto scelta da Clizia per raccontare qualcosa di profondo e intimo sul rapporto con la propria immagine. “Mi sono sempre sentita insicura del mio corpo cercando sempre quell’imperfezione e quel qualcosa da migliorare – si legge -. Credo che siamo in tante a essere così severe con noi stesse”.

Guardarsi e non piacersi capita a tutte, perché l’occhio spesso cade su (presunti) difetti che magari per noi sono evidenti, ma che gli altri non hanno mai notato. Ed è successo anche a Clizia Incorvaia che ha deciso di confessarlo spiegando, però, che nel momento esatto di quella foto si piaceva: “Ma la prima volta che mi sono messa a nudo e sentita per la prima volta perfetta è stato 10 mesi fa attendendo il mio secondo babe, Gabriele”.

Tantissimi i commenti: da quelli di complimenti a quelli che invece riflettono sul concetto di bellezza.

Clizia Incorvaia, le sue confessioni che ci fanno sentire meno sole

Paola d’ordine condivisione: Clizia Incorvaia lo ha sempre fatto senza paura, mostrando ogni lato di sé con generosità e apertura al dialogo. E le sue confessioni ci fanno sentire meno sole. A partire dal post parto quando aveva voluto raccontare come era andata, per infondere un messaggio di speranza. Tra le tante cose che aveva scritto, a corredo di alcuni scatti che la vedevano a due giorni dalla nascita di Gabriele, si poteva leggere: “Il parto non è stato più paura ma forza e adrenalina. Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la vita e osannarla come il più bel giorno di festa”.

Clizia non si è mai tirata indietro, basta correre con la memoria a una sua dichiarazione recente quando ha spiegato, rispondendo a una domanda su Instagram, di aver sofferto di depressione post partum: “Mi fa piacere questa domanda perché si parla sempre della bellezza del fatto che siamo diventate mamme, ma non si parla di depressione post partum a cui è soggetto il 70-80% delle donne – aveva detto -. Anch’io ho sentito questa cosa, in questa ultima gravidanza soprattutto ed è una cosa normale perché dato dallo squilibrio ormonale”.

Parole e lezioni importanti, come quando aveva parlato di allattamento scrivendo la cosa più giusta di tutte: “Voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete serene e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete essere. Voi sapete come essere”.