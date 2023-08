Claudio Marchisio in ospedale: “Non date mai nulla per scontato”

Fonte: Getty Images Claudio Marchisio, come sta dopo i problemi di salute

Claudio Marchisio, celebre ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana, ha condiviso alcuni momenti difficili su Instagram. Sono quelli che lo hanno visto costretto a effettuare dei controlli in ospedale, ai quali è seguito un breve ricovero per risolvere alcuni problemi di salute. Le immagini hanno destato preoccupazione nei suoi tanti amici e follower ma alla fine tutto sembra essere andato per il meglio e il campione, tornato in forma, ha voluto condividere un messaggio sull’importanza della prevenzione.

Claudio Marchisio, come sta il calciatore dopo il ricovero in ospedale

Quando tutto sembra andare per il meglio, il nostro corpo può lanciarci dei segnali d’allarme. Sta a noi prenderne atto e non sottovalutarli, prendendo immediatamente ogni provvedimento necessario per sondare quale sia il problema ed eventualmente correre ai ripari. È quanto accaduto a Claudio Marchisio, l’affascinante e indimenticato campione di calcio che, proprio nelle scorse ore, ha condiviso su Instagram delle immagini che hanno destato parecchia preoccupazione.

L’ex calciatore è stato costretto al ricovero all’Ospedale San Raffaele, rinomata struttura di Milano: prima la foto dal lettino, poi la canzone Don’t worry, be happy di Bob Marley. Un piccolo sollievo per amici e fan, che ha subito voluto rassicurare in merito alle sue condizioni di salute.

Come lui stesso ha scritto in un post immediatamente successivo, nel mese di aprile aveva sofferto di giramenti di testa che ha definito “importanti”. Qualcosa di insolito che, di fatto, ha richiesto l’intervento degli specialisti. Tanti gli esami effettuati – “Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC”, ha scritto – ma, alla fine, tutto si è risolto per il meglio. Marchisio adesso sta bene: “Possiamo tornare ad essere tranquilli. Tutto a posto, si torna a casa“.

L’importanza della prevenzione, il messaggio di Marchisio

Paura e preoccupazione sono ormai soltanto un lontano ricordo, ma il racconto dei giorni in ospedale per il “Principino” Claudio Marchisio non è stato soltanto un modo per rassicurare le persone che lo circondano, ma soprattutto il pretesto per affrontare un tema essenziale: quello della prevenzione.

Non se ne parla mai abbastanza ed è sempre un bene che volti noti e amati come l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale – lo hanno fatto Chiara Ferragni e la sorella Valentina, in ultimo anche l’attore Chris Hemsworth – si battano in prima persona per lanciare messaggi tanto importanti. “Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno”, ha esordito nel post condiviso su Instagram e ha ragione da vendere. Come accaduto a lui, anche un semplice mal di testa – per quanto apparentemente innocuo – non dovrebbe mai essere sottovalutato e, anzi, sarebbe auspicabile prendersi cura della propria salute – sia mentale che fisica – in modo costante, senza attendere che ad emergere siano sintomi più o meno gravi. Vale per tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani, sportivi e non.

“Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute”, così si conclude il messaggio di Marchisio. Alla fine quel che conta è – anche con un pizzico di fortuna – poter tornare a casa dalla moglie Roberta Sinopoli e dai figli Leonardo e Davide, lasciandosi alle spalle i momenti difficili. E allora sì che sarà un #happyday.