Claudia Galanti, lutto in famiglia: è morto il padre

editato in: da

Per Claudia Galanti un nuovo lutto in famiglia: la modella ha dovuto dire addio al padre, morto all’improvviso nei giorni scorsi.

A renderlo noto il settimanale Oggi: la showgirl, che è andata a vivere in Francia con i figli e ha iniziato lì un nuovo progetto professionale, è stata avvisata della morte del padre proprio mentre era al lavoro.

“Doccia fredda per Claudia Galanti – riporta il settimanale Chi – che ha scoperto il decesso di suo papà, che si trovava in Uruguay. Claudia, quando ha appreso la notizia, stava lavorando al suo progetto di cucina. Poi, è arrivato il grande dolore”.

I rapporti con il padre non erano mai stati tranquilli: in un’intervista rilasciata a Rivelo qualche anno fa, Claudia aveva svelato di aver alle spalle un passato di scontri e incomprensioni con l’uomo. Tuttavia, era riuscita a riallacciare un rapporto con lui soprattutto negli ultimi anni, nonostante la distanza che li divideva.

La vita continua a non essere clemente con la Galanti: dopo essere rimasta orfana della madre, a soli 17 anni, e il drammatico lutto della scomparsa della figlia Indila Carolina Sky nel 2014, morta a soli 9 mesi in culla, si va ad aggiungere un altro dolore, quello della perdita del padre.

“In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita – aveva raccontato la showgirl in un’intervista di qualche anno fa -. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato il mio ex marito e padre dei miei figli, Arnaud Mirman. Sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia. Ma ho capito che è il momento di ricominciare e per questo sono tornata in Francia”.

Dopo l’avventura televisiva dell’Isola dei Famosi, la Galanti aveva abbandonato il mondo dello spettacolo, per tornare in Francia e crescere lì i due figli Liam Elijah, nato nel 2011, Tal Harlow, nata nel 2012.

Oggi si è buttata anima e corpo su una delle sue passioni, la cucina: ormai è una chef e ha fondato insieme al suo socio Foodbeats, una società che si occupa di cibi e bevande. I rumors però la vedono di nuovo vicina al piccolo schermo: potrebbe essere infatti una delle possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.