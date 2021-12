Christian Vieri ha il Covid: il triste Natale lontano dalla sua Costanza

Quando pensiamo al Natale, lo immaginiamo sempre pieno di gioia, di amore e di momenti felici da trascorrere in famiglia. Così non è stato per Christian Vieri, che, dal momento in cui è risultato positivo al Covid-19, sta trascorrendo questi giorni festivi lontano dalla sua Costanza e dalle figlie. “In questo strano Natale, mi sa che non saremo gli unici a vivere così”, ha scritto la Caracciolo su Instagram, raccontando che sono “separati in casa”.

Christian Vieri positivo al Covid-19: il triste Natale

La notizia della positività di Vieri è stata annunciata dalla Caracciolo, che ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto intimo, privato: davanti all’albero di Natale con le due figlie, Stella e Isabel Vieri. Ha sfoggiato un sorriso – anche se amaro – e ha voluto spendere parole significative, raccontando le vicissitudini dell’ultimo periodo, ma senza perdere la speranza.

“In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid. Purtroppo il nostro Christian Vieri si è beccato il virus. Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte”, un lungo sfogo, che tuttavia ha voluto chiudere sperando che le cose possano cambiare presto. “Mi auguro solo che ne usciremo tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più”.

Il pensiero della Caracciolo non è lontano dalla realtà: sono tantissime le famiglie che in questi giorni si sono ritrovate a “festeggiare” lontane, in modo simbolico. E sono tanti i vip che hanno annunciato la positività al Covid-19, come Jovanotti: dopo la paura iniziale, l’artista è sulla via della guarigione, segno di rinascita.

Bobo Vieri, l’amore per Costanza Caracciolo

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono ormai una coppia affiatata da tantissimi anni. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, l’ex calciatore si era lasciato andare in dolci confessioni: “Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei. La conoscevo da dieci anni, ma sapevo bene che tipo di donna avevo davanti. Alla fine, è stato veloce, tutto molto semplice. L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati”. E chissà che non possano “recuperare” i festeggiamenti del Natale nelle prossime settimane: l’importante è stare insieme, ed essere uniti, contro ogni tempesta.