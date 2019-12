Chiara Ferragni mostra per la prima volta una foto del fratello su Instagram

editato in: da

Chiara Ferragni mostra per la prima volta una foto di suo fratello su Instagram. La vita dell’influencer è da sempre sotto i riflettori e i fan di lei sanno davvero tutto…o quasi. Nessuno infatti era a conoscenza dell’esistenza di un fratello che la fashion blogger avrebbe tenuto sempre segreto.

Come è noto Chiara è legatissima alla sua famiglia e ha voluto tutti attorno a sè nei momenti più importanti della sua vita, dalla nascita di Leone, alle nozze con Fedez, sino alla presentazione del documentario Unposted alla Mostra del Cinema di Venezia.

C’è però un dettaglio che nessuno conosceva: un fratello minore con cui la Ferragni ha uno splendido rapporto. Qualche tempo fa l’influencer aveva mostrato alcune foto su Instagram che avevano fatto ipotizzare l’esistenza di un fratello segreto.

In queste ore è arrivata la conferma. Per raccontare anche quest’ultimo tassello della sua vita. La Ferragni ha pubblicato uno scatto dalla sua casa di Milano, con Leone che tiene per mano lo zio. Il fratello di Chiara infatti è un bambino ed è nato dalla relazione di suo padre, Marco, con la nuova compagna.

“Mio fratello e mio figlio” ha scritto per commentare lo scatto. In tanti hanno scritto alla fashion blogger per saperne qualcosa di più: “Ma zio e nipote sono quasi coetanei”, ha scritto qualcuno. “Tuo fratello e tuo figlio hanno la stessa età?” ha commentato un altro, mentre un follower è rimasto stupito: “Non sapevo avessi un fratello”.

Per accontentare i più curiosi poco dopo Chiara ha pubblicato uno scatto in cui appare con il fratello minore e le altre due sorelle: Francesca e Valentina. La prima lavora e vive a Cremona ed è una dentista come Marco, il papà della Ferragni, mentre la seconda ha deciso di seguire le orme della primogenita di casa, diventando una influencer.