Fonte: IPA Chiara Ferragni

Di recente Chiara Ferragni si è mostrata ancora più bella di sempre sui social network, con una nuova galleria di foto, in cui l’influencer indossava anche un sorprendente lingerie dress. La collana di scatti riguardava il suo ultimo weekend e, oltre all’abito sottoveste, l’imprenditrice digitale ha mostrato altri look trendy e anche delle immagini che raccontavano le sue passioni attuali e di sempre: la moda e il padel. Il post di Chiara Ferragni è stato accolto positivamente dai suoi numerosi sostenitori, che hanno apprezzato il suo look seducente e la sua straordinaria bellezza.

Chiara Ferragni, il lingerie dress nero

Chiara Ferragni ha dovuto superare, nell’ultimo anno, un periodo davvero complicato, che è cominciato con lo scoppio del caso Pandoro, che ha avuto ripercussioni forti sulla sua vita professionale e su quella sentimentale. Pochi mesi dopo la bufera lavorativa che l’ha colpita, infatti, l’influencer ha annunciato la separazione da Fedez e, in seguito, le indiscrezioni hanno svelato il suo presunto coinvolgimento in una nuova storia d’amore complicata con Silvio Campara, che si sarebbe, adesso, conclusa. Secondo gli ultimi rumors, infatti, adesso, Chiara Ferragni farebbe coppia fissa con Giovanni Tronchetti Provera, con cui starebbe provando a crearsi una nuova felicità.

Anche a livello lavorativo, l’influencer ha dovuto affrontare la perdita di consensi e followers, ma gli ammiratori più affezionati dell’influencer non hanno mai smesso di supportarla e, anche sotto il suo ultimo post social, hanno lasciato una pioggia di commenti positivi. Nel contenuto digitale Chiara Ferragni ha deciso di mostrarsi con un fantastico lingerie dress, che esaltava il suo fisico perfetto e le donava un’allure seducente.

L’abito sottoveste, di colore nero, presentava un profondo scollo a V nella parte anteriore, che scendeva fin sotto all’altezza del décolleté, dove era chiuso da un laccetto in tinta. Il lingerie dress era corto e lasciava scoperte le sue gambe perfette, presentando, inoltre, un giro di pizzo nella parte inferiore. Il decoro arricchiva anche la vita dell’influencer dove il vestito era decorato da due inserti dello stesso materiale, posizionati in obliquo. Chiara Ferragni ha accompagnato il suo lingerie dress con delle calze nere poco velate e un paio di stivali in pelle neri, che arrivavano quasi alle sue ginocchia.

Chiara Ferragni, i complimenti degli ammiratori

Da anni, i look scelti da Chiara Ferragni per le sue uscite, lavorative o private, vengono commentati e copiati da moltissimi utenti della rete. Anche adesso, dopo il momento di crisi che l’ha colpita, le sue scelte di stile sono osservate da molti utilizzatori dei social network, che hanno promosso, a pieni voti, il suo ultimo lingerie dress: “Abbagliante amore mio”, “Stupenda” e ancora “Il dubbio che mi sorge è: ma è una sottoveste o in vestito? A ogni modo secondo me stai benissimo e a dispetto di chi ti critica, puoi permetterti di indossare qualsiasi cosa”.

Un outfit, quindi, che ha saputo colpire nel segno e ha raccolto l’apprezzamento degli ammiratori dell’influencer. Alcuni di loro hanno notato, anche, un cambiamento nei suoi ultimi contenuti digitali, vedendola più forte e consapevole, dopo tutto ciò che le è accaduto: “Immensa. Ma soprattutto consapevole come non mai!”.