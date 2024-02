L'incontro tra Chiara Ferragni e Fedez non è andato come previsto, anzi. Il cantante cerca casa nuova: è tutto nelle mani degli avvocati

La strategia comunicativa di Chiara Ferragni sembrava suggerire una fase di silenzio quasi assoluto, e invece eccola tornare al centro dell’attenzione. È avvenuto tutto in maniera volontaria, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera, che sembra aver però compromesso ulteriormente il suo equilibrio casalingo.

Le sue parole avrebbero colpito nel profondo Fedez che, dinanzi all’opportunità di dire la sua ai microfoni Mediaset, aveva rifiutato. Poche battute a sottolineare l’obiettivo primario: proteggere i loro due figli, Leone e Vittoria. Le cose sono però andate diversamente dall’altra parte, ed ecco quali sarebbero state le conseguenze.

Lite Ferragni-Fedez

A riportare del duro scontro avvenuto tra Chiara Ferragni e Fedez, neanche a dirlo, è Dagospia. La stessa fonte che ha annunciato all’Italia intera la loro profonda crisi matrimoniale. Nella giornata di venerdì 23 marzo i due si sarebbero rivisti.

Un faccia a faccia nella nuova casa di Milano, ampiamente mostrata sui social una volta terminata i lavori di ristrutturazione. È da un po’ che il cantante non vive più lì ma vi ha rimesso piede per una chiacchierata che non sarebbe stata affatto pacifica.

Roberto Dagospia rivela come i due coniugi avessero stretto un accordo. Considerando il caos generatosi intorno alle loro figure, sarebbe stato meglio tenere un basso profilo. L’imprenditrice e influencer, però, ha programmato due interviste nell’arco di altrettante settimane, dalla carta stampata alla televisione. È infatti attesa da Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 3 marzo.

Promessa non mantenuta e lite che di fatto sembra mettere una pietra sopra ogni chance di riconciliazione. Viene inoltre riportato che i rispettivi legali si sarebbero scambiati lettere dal tono particolarmente acceso.

Nessun passo indietro, anzi. La coppia più social d’Italia sembra davvero giunta al capolinea, un anno dopo lo scandalo del Festival di Sanremo, ben analizzato nella loro ultima puntata di The Ferragnez. Fedez sarebbe addirittura alla ricerca di una nuova casa a Milano, il che renderebbe ufficiale la voglia di procedere con una separazione.

L’intervista di Chiara Ferragni

Al di là della difesa a spada tratta di sé, cosa ha detto Chiara Ferragni sul suo matrimonio con Fedez? Nella lunga intervista rilasciata ci ha tenuto a sottolineare come i panni sporchi vadano lavati in famiglia.

Un approccio alla vicenda alquanto ironico, secondo molti utenti, considerando la tendenza a condividere con il resto d’Italia ogni sfumatura del proprio privato, da Instagram alla docuserie su Prime Video.

A denti stretti, però, qualcosa è saltato fuori e non ne emerge una bella immagine del cantante. Ecco, forse, cosa lo avrebbe fatto andare su tutte le furie. È mancata la chance di dire la sua, difendersi e proporre un contraddittorio, come in un dibattito politico. Una situazione che suona familiare, essendo già verificatasi con Francesco Totti. Quella sua prima intervista fu però totalmente incentrata su Ilary Blasi, a differenza di questa. Chi sa che Fedez non possa ora lavorare a una docuserie tutta sua su Prime, dal titolo Pensati single.

“Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri invece sì. Comunque è mio marito. Secondo me nelle situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”. Ecco uno dei brevi commenti sulla vicenda da parte della regina di Instagram

Secondo voci di corridoio, lui non le sarebbe stato al fianco come dovuto durante lo scandalo Pandoro. Si è anche detto come fosse risultato infastidito dalla pubblicità negativa della vicenda, in grado di intaccare anche i suoi progetti.