Chi è Claudia Scarpari, la compagna di Francesco Acerbi

editato in: da

Euro 2020: le wags più belle degli Europei sono loro

Francesco Acerbi è tra i più promettenti calciatori italiani, attualmente impegnato a portare alta la bandiera italiana agli Europei in corso. Il difensore della Lazio e della Nazionale Italiana non vanta però solo una carriera sportiva in forte crescita e di tutto rispetto, ma anche una storia d’amore felice e travolgente. La fortunata che ha rapito il cuore ad Acerbi si chiama Claudia Scarpari, conosciuta lo scorso anno al mare dopo il primo lockdown che ha sconvolto il nostro Paese. Dopo il primo incontro, i due non si sono più separati e il 2021 sarà sicuramente un annata decisamente importante: Claudia darà alla luce il loro primo figlio.

Su Claudia Scarpari non si hanno tuttavia molte informazioni, ma dai suoi canali social si evince che è un avvocato. Non un volto noto o dello spettacolo, dunque. I due vivono insieme a Roma, seppur lei sembrerebbe essere originaria di Mantova: con molta probabilità si è trasferita nella capitale per poter stare vicino al suo amato compagno. La compagna di Acerbi non era un’appassionata di calcio, ma da quando ha trovato l’amore non si perde, e non si perderà mai, una partita della Lazio e della Nazionale. Dal profilo Instagram di Claudia, inoltre, sembrerebbe emergere che la donna ha due figli avuti da una precedente relazione, che è stata in grado di integrare perfettamente nella sua nuova vita.

Claudia è un volto che ricorre con frequenza sul profilo Instagram di Francesco Acerbi, poiché le dedica diversi post da cui emerge tutto l’amore che prova per lei. Si leggono ad esempio frasi come “Quando si ha la fortuna di incontrare l’amore della tua vita. Claudia non è soltanto la mia donna, ma anche un’amica, dove nei momenti di difficoltà è pronta ad ascoltarti, a darti una parola di conforto, a darti sostegno, a darti forza. Sei speciale in tutto quello che fai. Hai la capacità di rendermi felice e ho la fortuna di starti accanto. Sei unica. Ti amo da morire”. Parole che non lasciano alcun dubbio sull’amore che il calciatore prova per la propria compagna, con cui trascorrerà senz’altro un anno ricco di emozioni.

Grazie a lei, Acerbi ha riscoperto l’amore totale, e spera di trascorrere il resto della vita al suo fianco. D’altronde, come dichiarato dal calciatore stesso in un post condiviso su Instagram lo scorso Capodanno, Claudia è la sua vita. Scriveva infatti “Auguri a tutti voi da me e dalla mia vita”. Parole emozionanti e ricche di spontanea sincerità.