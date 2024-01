Fonte: IPA Il cantautore Sergio Endrigo

Per quanto possa essere osannato da grandi artisti, a custodire e tener vivo il ricordo di Sergio Endrigo è sua figlia Claudia Endrigo, nata dal matrimonio del celebre cantautore con la moglie Maria Giulia Bertolocci, celebrato l’11 giugno 1963. Da anni si impegna per proteggere l’eredità artistica del genitore ed ecco cosa fa oggi.

Chi è Claudia Endrigo

Nata nel 1965, Claudia Endrigo è la figlia del celeberrimo Sergio Endrigo e di sua moglie Maria Giulia Bertolocci. Una storia durata fino al 1994, circa 30 anni dopo le nozze, anno in cui la donna è venuta a mancare.

Un matrimonio non semplice, come spiegato dalla stessa Claudia, che lo ha definito turbolento. Ha descritto i suoi genitori come padre e madre meravigliosi. A loro deve il tipo di donna che è diventata. Purtroppo la madre è morta prematuramente, a soli 52 anni, quando lei era ancora giovane.

Guardandosi alle spalle, però, ricorda un’infanzia bellissima, di quelle che ti fanno crescere bene, ha spiegato. Tutto è però cambiato quando suo padre, Sergio Endrigo, ha iniziato a bere. Il matrimonio dei genitori non è più stato lo stesso e quella serenità d’un tempo è così svanita, lentamente. La moglie del cantautore si è allontanata, a poco a poco, fino a veder esplodere la tensione accumulata.

“Da grande ho visto litigate furiose per il bere. Piatti spaccati per terra e tutto derivante da cose non risolte, a iniziare dalla morte del padre, che non l’ha praticamente mai conosciuto”. Un rapporto con il genitore divenuto difficile proprio a causa di questa maledizione.

“Non era un alcolizzato classico, che beveva alla mattina. Lui lo faceva alla sera. Diceva di farlo per dimenticare ma gli faceva l’effetto contrario”.

Il ricordo di suo padre

Claudia Endrigo ha dedicato tanto della sua vita per ricordare quella artistica del padre. Ha scritto una biografia, Sergio Endrigo, mio padre: Artista per caso. Ha raccontato d’averlo fatto perché voleva restasse una traccia di lui.

Oggi il rapporto con la sua musica è altalenante. Tutto dipende dalle fasi che si ritrova a vivere: “Vado a periodi. Ci sono momenti in cui sono fragile e non le ascolto. Altri in cui ho gran voglia di ascoltarle. La mancanza di una persona cara è come una malattia cronica. È sempre lì, silente, poi a un certo punto esplode. Una mancanza che non finisce mai”.

Lo ha sempre descritto come un uomo buono e generoso, per quanto colmo di contraddizioni. I due erano in contrasto principalmente per due motivi, la sua rassegnazione e il problema con il bere. Tutto ciò non ha però mai scalfito il suo bene profondo, così come la voglia di tutelarne la memoria. Ciò è risultato evidente in un caso particolare. Durante una puntata di The Voice Senior, infatti, il brano Canzone per te venne attribuito a Il Volo e non al compianto artista: “Che la Rai abbia dimenticato mio padre è cosa nota. Attribuire questa canzone al Volo però denota un’ignoranza becera”.

Claudia Endrigo, marito e figli

Guardando alla vita privata di Claudia Endrigo, il suo impiego cardine, sul fronte lavorativo, prevede il tenere in vita la memoria di suo padre. Vorrebbe ad esempio che i suoi dischi venissero ripubblicati, per portare il suo genio anche alle nuove generazioni.

In molti, curiosi, ricercano informazioni sul marito di Claudia Endrigo o su possibili figli. Lei si è sempre definita uno spirito libero, ma soprattutto è molto attenta a tutelare la propria privacy. Pare non si sia mai sposata e non sia divenuta madre. Ciò che è certo è che ha scelto di lasciar risplendere i riflettori su suo padre, tutelando sé e la sua quotidianità.