Chanel Totti in vacanza con le amiche in Marocco: il riad di lusso

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chanel Totti

Una città magica e un luogo da sogno: Chanel Totti si sta godendo le vacanze con le amiche in Marocco. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raggiunto in questi giorni Marrakech, fra riad di lusso e trattamenti di bellezza.

Chanel Totti in Marocco: il riad da mille e una notte

Dopo un’estate all’insegna del mare, fra Ibiza e Mikonos, la fuga a Las Vegas con papà Francesco Totti per festeggiare i suoi 50 anni e il soggiorno in Costiera Amalfitana per le nozze di mamma Ilary Blasi, Chanel Totti ha deciso di concedersi un altro viaggio da sogno.

Questa volta la giovane ha raggiunto il Marocco, per la precisione Marrakech, insieme alle amiche Clelia e Alice. Fra mercati, spezie e cerimonie del tè, le tre amiche si sono concesse una vacanza all’insegna del relax soggiornando in uno dei luoghi più esclusivi della città.

Per i suoi giorni a Marrakech, Chanel Totti ha deciso di soggiornare nel riad Dar Aurora, una struttura a 4 stelle da mille e una notte, situata in pieno centro. Il riad è posizionata alla Medina, nella zona di Rahba Lakdima, un luogo capace di offrire un’autentica esperienza marocchina, con un’atmosfera raffinata e chic.

Il riad scelto da Chanel Totti è un’oasi di pace, lontano dal caos cittadino, con un’architettura moresca. Ogni camera è unica, con elementi di design ed elementi di artigianato locale fra passato e presente. L’ambiente è unico e studiato nei minimi dettagli.

Fra i gioielli della struttura troviamo la piscina all’aperto, dove rilassarsi dopo aver esplorato i souk della città. In questa zona viene anche servita una deliziosa colazione. Il riad possiede poi un favoloso rooftop, ossia una terrazza panoramica con lettini per prendere il sole il giorno e sdraio in cui ammirare le stelle la sera. Di notte tutta l’area viene illuminata con le candele, mentre gli ospiti possono sorseggiare un delizioso tè alla menta.

Chanel, il viaggio con le amiche del cuore Clelia e Alice

Al termine del soggiorno, proprio il proprietario del riad ha voluto dedicare un lungo messaggio a Chanel Totti e alle sue amiche, raccontando il loro legame e descrivendole come ragazze dolcissime e pronte a scoprire il Marocco. Nelle foto pubblicate su Instagram, vediamo Chanel con la sua ormai iconica coda gellata e look favolosi, fra abiti over e stivali.

“Chanel, Clelia e Alice: tre amiche, unite da un legame nato da bambine, tra giochi sulla spiaggia e ricordi che il tempo non ha sbiadito – ha scritto -. In questi giorni hanno vissuto il Marocco con curiosità, apertura e il desiderio sincero di scoprirne le differenze. Uno sguardo capace di andare oltre le abitudini e di lasciarsi sorprendere da una cultura così diversa dalla nostra”.

Dopo il diploma arrivato nel 2025 presso la St. Stephen’s School di Roma, Chanel Totti ha deciso di continuare a studiare, proprio come le aveva consigliato mamma Ilary Blasi, iscrivendosi alla facoltà di Comunicazione. Una scelta che, nonostante il successo su Instagram e quello in tv con Pechino Express, dimostra la volontà della giovane di costruirsi un futuro che sia lontano dal piccolo schermo.