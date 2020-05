Caterina Balivo, Samanta Togni si confessa su Mario Russo a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita in collegamento a Vieni da Me Samanta Togni e suo marito Mario Russo. I due raccontano delle loro giornate trascorse l’uno accanto all’altro e assicurano che nel futuro immediato non pensano a un figlio.

Dopo l’emozione della bella Caterina tornata in tv alla fine del lockdown e delle confessioni di Martina Stella, tocca dunque a Samanta Togni svelare la sua quarantena a ritmo di danza col marito: “Siamo ancora felici dopo questa quarantena. Questo evento ci ha colto impreparati, è stata dura sin dall’inizio e ci è cambiata totalmente la vita. Abbracciarsi ai tempi delle nostre nozze era una cosa normale, all’ordine del giorno, oggi no. Però abbiamo avuto modo di passare giorni interi accanto alle persone che amiamo e abbiamo potuto riflettere su tantissime cose”.

Samanta e Marco si sono sposati da pochi mesi e ne approfittano per raccontare alla Balivo della loro luna di miele in Lapponia, un viaggio che per la maestra di danza di Ballando con le Stelle era un sogno che si è realizzato.

Alla domanda indiscreta sull’arrivo di un bebè, la bella Samanta glissa: “No, direi proprio di no“. E questo non perché manchi l’armonia nella coppia, anzi i due sono molto affiatati, prova ne è che Russo si presta a fare il ballerino, lui che di professione fa il chirurgo plastico, di sua moglie. “Fare il ballerino di Samanta, nonostante io sia un chirurgo plastico, mi è piaciuto moltissimo. Amo mettermi in gioco e non prendermi troppo sul serio”.

Russo racconta che tra loro c’è grande amicizia e insieme si divertono moltissimo. Il segreto della loro affinità: “Credo che la condivisione sia l’ingrediente segreto nel rapporto di coppia, per cui ogni esperienza fatta insieme lo consolida”. Però, precisa anche, che non è facile soddisfare le esigenze di Samanta come maestra di ballo: “Samanta è molto dura come maestra. È molto professionale e anche quando mi ha insegnato a ballare a casa è stata molto esigente, mi ha dato filo da torcere”.