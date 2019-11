Caterina Balivo, gaffe in diretta tv su Bianca Guaccero

editato in: da

Caterina Balivo è la protagonista di una gaffe su Bianca Guaccero a Vieni da Me. Un errore, quello della conduttrice, che è sfuggito a molti e che coinvolge la collega, subentrata alla guida di Detto Fatto, il programma creato e portato al successo da lei.

Nel corso di uno degli ultimi appuntamenti con Vieni da Me, la Balivo ha presentato Una storia da cantare, il nuovo show in prima serata su Rai Uno condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, scelto per scontrarsi con Tu Sì Que Vales, il programma dei record con Maria De Filippi e Belen Rodriguez.

Caterina si è collegata con gli studi televisivi durante le prove, ma ha chiacchierato solo con Enrico Ruggeri. “Sarò affiancato da Bianca Guaccero” ha detto lui e a quel punto la Balivo ha risposto: “Ma dov’è Bianca? Non sta facendo le prove con te”. Le sue parole hanno creato un piccolo momento di imbarazzo nello studio visto che la Guaccero durante la messa in onda di Vieni da Me conduce proprio Detto Fatto.

“Sono arrivato prima io…” si è limitato a dire il cantante, senza sottolineare la gaffe. L’errore però non è sfuggito agli utenti che su Twitter hanno commentato le parole della Balivo, fra ironia e qualche attacco. “Dov’è Bianca? Ben sapendo che è in diretta su Rai2” ha commentato un fan, mentre un altro ha aggiunto: “Non ti viene in mente che sta su Rai2?”.

Nel frattempo la prima puntata di Una storia da cantare è stata ricca di colpi di scena e grandi emozioni. Bianca Guaccero ha emozionato tutti con la sua intervista a Dori Ghezzi, grande amore di Fabrizio De André, mentre Ornella Vanoni non si è accorta di essere in diretta e ha interrotto la sua esibizione sulle note di Bocca di Rosa creando grande imbarazzo.