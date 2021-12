Caterina Balivo da capogiro: paillettes e scollatura profonda su Instagram

Venezia 2021, Caterina Balivo punta sull’animalier e ribalta le regole

Da un po’ di tempo Caterina Balivo è lontana dal piccolo schermo. Nonostante l’assenza prolungata, però, è ancora nel cuore del pubblico italiano che ha imparato ad amarla e ad apprezzarla e che, ora, la segue con costanza sui suoi profili social. E, su Instagram, la conduttrice è sempre pronta a deliziare i suoi sostenitori con bellissime immagini e mostrando alcuni momenti della sua vita.

Caterina Balivo, la crisi con il marito non la butta giù

Caterina Balivo, proprio attraverso i social, mostra molti momenti della sua vita privata: le vacanze, le giornate con i figli Guido Alberto e Dora e, talvolta, anche attimi di quotidianità con il marito Guido Maria. Proprio con quest’ultimo, però, le cose sembrerebbero essere diventate un po’ più complicate.

Come ha confessato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, l’equilibrio tra Caterina Balivo e suo marito è stato messo a dura prova dall’ultimo anno e mezzo di pandemia. Tra loro si è creata una lontananza, che li ha portati ad una crisi e a forti litigi che l’hanno addirittura portata a pensare di porre la parola fine al suo matrimonio. A farla desistere, però, l’amore infinito che prova per Guido Maria e la volontà di non mettere a rischio la sua famiglia.

Nonostante la crisi, che ha comunque deciso di raccontare per non nascondersi dietro l’immagine di una famiglia perfetta, lei però continua a sorridersi e a mostrarsi più bella che mai ai suoi sostenitori. E nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram è semplicemente stupenda.

Caterina Balivo, su Instagram toglie il fiato

La foto pubblicata da Caterina Balivo sul suo profilo Instagram che ha attirato l’attenzione di tutti è stata scattata da magari noto fotografo Tommaso Napolitano, che ha immortalato star del calibro di Laura Pausini, ed Elisabetta Gregoraci.

In vista del Natale e del Capodanno, Caterina Balivo si è vestita a festa. Ha infatti indossato un meraviglioso mini-dress nero, con una cascata di frange di paillettes e una scollatura vertiginosa che mette in risalto il suo fisico perfetto e che toglie fiato.

Insomma, se in questa momento nella vita di Caterina Balivo ci sono degli alti e bassi e dei momenti di difficoltà la conduttrice ha deciso di affrontarli a testa alta, con il sorriso e con la grinta che da sempre la contraddistingue. Ed è questo che, d’altronde, i suoi fan apprezzano di lei, prima ancora della sua innegabile bellezza.